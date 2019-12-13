Подозреваемая в убийстве Шеремета выступила с речью в суде

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В пятницу 13 декабря, Печерский суд Киева сегодня избирает меру пресечения подозреваемым в убийстве Павла Шеремета. Подозреваемых задержали накануне.

Адвокат женщины Влад Добош рассказал, что во время обыска жилья и авто подозреваемой ничего особенного правоохранители не нашли. Изъяты только одежда, носители информации и телефоны.

Кроме того, адвокат опубликовал полный текст подозрения.

Также адвокат рассказал о позиции по делу, которая согласована с Юлей. Подозреваемая сдает все необходимые образцы для проведения генетических экспертиз, проводятся все антропометрические экспертизы для сравнения лица на видео и Юли, будет пройден тест на полиграфе.

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На заседании в пятницу судья дал слово Кузьменко.

"Не было моего адвоката. не было людей, которые меня поддерживают, которые меня знают. Вчера телевизор разрушил мою жизнь. Презумпция невиновности. Сегодня мы не услышали свидетелей, которые могли рассказать, что я делала в этот день... Я бы очень просила, по возможности, максимально, провести все исследования, которые могут помочь следствию и я бы настоятельно просила, чтобы это было проведено в присутствии прессы, общественности и так далее... Я в принципе готова идти на все, мне бояться нечего. Я бы попросила прессу, общественность поддержать и внимательно следить за этими вещами. Мы будем настоятельно подавать просьбы о проведении всех этих моментов. В случае отказа, мы будем громко об этом заявлять. Потому что я имею право", - заявила она.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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