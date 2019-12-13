Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко ждет суда: адвокат рассказал детали

По делу об убийстве журналиста проходят пять подозреваемых

/ Фото: УНИАН

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтеру Юлии Кузьменко сегодня, 13 декабря, изберут меру пресечения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат женщины Влад Добош.

"Юля задержана! Сегодня мера пресечения в Печерском суде, время дополнительно сообщу! (Ориентировочно после обеда)", – написал правозащитник.

Добош рассказал, что во время обыска жилья и авто подозреваемой ничего особенного правоохранители не нашли. Изъяты только одежда, носители информации и телефоны.

Кроме того, адвокат опубликовал полный текст подозрения.

"О нажитом имуществе, я был адвокатом Юли в распределении имущества супругов при ее разводе с мужем и историю нажитого имущества знаю непосредственно, и нажитое оно задолго до волонтерства и войны", – отметил Добш.

Также адвокат рассказал о позиции по делу, которая согласована с Юлей. Подозреваемая сдает все необходимые образцы для проведения генетических экспертиз, проводятся все антропометрические экспертизы для сравнения лица на видео и Юли уже живой и в наличии, будет пройден тест на полиграфе.

Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Также смотрите видео доклада о ходе расследования убийства Павла Шеремета:

Между тем, в сети активно обсуждают брифинг МВД касательно расследования убийства журналиста Павла Шеремета. На брифинге рассказали о новых подозреваемых. Мнения пользователей соцсетей разделились. Кто-то поверил полиции, кто-то – нет, но в целом многие остались при своем мнении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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