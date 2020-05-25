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Подозреваемого по делу Шеремета оставили под стражей

25 мая, 22:02

Елена Вус

Мера пресечения для Антоненко продлена до 23 июля

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.

Такое решение принял Печерский районный суд города Киева, продлив его арест еще на два месяца, сообщает РБК-Украина.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист скончался на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета из-за его журналистской деятельности в Украине и других странах.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Также сообщалось, что следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева медсестру Яну Дугарь, кардиохирурга Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко. Все они отрицают свою вину.

Материалы громкого дела об убийстве журналиста Павла Шеремета планируют передать в суд до конца первого полугодия. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, на момент предъявления подозрения у полиции было достаточно доказательств.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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