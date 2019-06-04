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Подозреваемые в гибели ребенка в Переяславе арестованы, полиция настаивает на наказании виновных

Официально
4 июня, 20:17

Князев обещает максимально содействовать расследованию

Двум полицейским, подозреваемым в гибели ребенка в Переяславе (Киевская область), суд избрал меру пресечения в виде ареста, полиция настаивает на открытом расследовании и наказании виновных. Речь об этом идет в блоге Олеся Крипая для издания "Левый брег".

"4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу – арест на два месяца без возможности внесения залога", – отмечает автор.

Он также напоминает, что в связи с инцидентом начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку, а глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что его ведомство будет максимально способствовать расследованию трагедии. "Руководство МВД и Национальной полиции Украины выражает соболезнования родным 5-летнего Кирилла по поводу его смерти и уверяет, что будет максимально содействовать в расследовании трагедии. Полиция требует сурового наказания причастных к смерти невинного ребенка. К сожалению, виновники трагедии действительно работники полиции – этого никто не скрывает, и они понесут наказание по всей строгости закона", - цитирует слова Князева блогер.

Вместе с тем, Крипай отмечает наличие политических инсинуаций вокруг этой трагедии.

"Отбросы, совершившие преступление, задержаны и доставлены в суд. Полиция быстро и честно провела все следственные действия и передала все доказательства в полном объеме в ГБР. Преступники получат наказание, которое им вынесет суд. Все остальное – пиар на крови ребенка, циничное и недопустимое в цивилизованном обществе использования горя для политических дивидендов во время избирательной кампании. Здоровое общество должно остановить и осудить таких политиков!" - подчеркивает автор.

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Тег полиция, Переяслав, Нацполиция, князев, Олесь Крипай

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