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Суд выбирает меру пресечения подозреваемому в убийстве ребенка в Киеве: подробности

4 декабря, 12:52

Игорь Серов

В клетке находится только один подозреваемый

Шевченковский райсуд Киева в среду, 4 декабря, рассматривает меру пресечения подозреваемому в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Заседание началось с полуторачасовой задержкой, при этом оно проходит в закрытом режиме. Его участников стали запускать в зал заседаний около 12:30.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", в клетке находился один подозреваемый, на вид ему около 18-20 лет. Парень сидит практически неподвижно, направив взгляд в одну точку.

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Накануне задержанным было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

В итоге утром 2 декабря подозреваемых задержали.

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убийство покушение мера пресечения шевченковский райсуд Вячеслав Соболев

Источник: Сегодня

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