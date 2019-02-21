Подозреваемый в расстрелах Небесной Сотни экс-"беркутовец" мог погибнуть в Сирии
После событий на Майдане Руслан Горбик сбежал в Россию, где попал в ряды полицейских
Бывший член так называемой "Черной сотни" спецподразделения "Беркут" МВД Украины Руслан Горбик, которого подозревают в причастности к расстрелам Небесной Сотни, мог погибнуть в Сирии, воюя в рядах пресловутой ЧВК "Вагнера".
Сейчас данная информация проверяется следователями, сообщает Громадське.
После событий на Майдане в 2015 году Горбик получил российское гражданство и, по словам его матери, сперва работал в РФ массажистом, а потом устроился в полицию.
В феврале 2018 года родных экс-"беркутовца" уведомили о его смерти без указания обстоятельств случившегося. После того, как его тело передали на границе Харькова с Россией, его похоронили в родном поселке Лучинец Винницкой области.
И лишь после его смерти жители Лучинца рассказали Генпрокуратуре, что Горбик мог погибнуть в Сирии, будучи наемником частной военной компании "Вагнера".
В свою очередь, родные мужчины утверждают, что ничего не знали о его службе наемником, а сам он был человеком скрытым и лишь утверждают, что не причастен к расстрелам.
Напомним, что в декабре 2018 стала известна судьба бывшего командира керченской роты "Беркута" Олега Шевченко, которого оккупанты Крыма приговорил к лишению свободы сроком на 7 лет и 10 месяцев за взяточничество в крупном размере.
Мы также писали о нападении на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, под председательством которого проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане 18-20 февраля 2014 года.
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