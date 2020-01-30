Подписан Меморандум о сотрудничестве между оргкомитетом Invictus Games в Украине и SportLife

Сегодня, 30 января, организационный комитет Invictus Games в Украине и группа компаний "SportLife" подписали Меморандум о сотрудничестве во время пресс-конференции в УНИАН. Документ станет успешным примером сотрудничества государственного и частного сектора, который сосредоточен на положительных социальных преобразованиях.

Согласно положениям документа, стороны будут объединять усилия для популяризации спортивной реабилитации среди украинских ветеранов и военнослужащих, развития соответствующей инфраструктуры и создания безбарьерной среды, которая открывала бы возможности для занятий адаптивными видами спорта украинским воинам с инвалидностью.

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"Это прекрасная возможность для участников сборных Invictus Games, подчеркиваю, сборных всех лет, не только для команды в этом году, заниматься спортом в качественных, современных залах, плавать в хороших бассейнах сети спорт-клубов. Такое сотрудничество – это прекрасный пример сочетаний усилий бизнеса, государства, общественности и всех неравнодушных к нашим ветеранам. Поддержка, оказываемая "SportLife", должна стать примером для других, это должно быть честью для всех украинцев – поддерживать наших защитников, которые получили ранения и травмы на войне, и развивать спорт среди ветеранов", - отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Оксана Горбач, представитель БО "СтратКом УА", прокомментировала: "Сотрудничество со " SportLife" – это стратегический шаг для организационного комитета Invictus Games расширить покрытие возможностей для входа в спорт для раненых ветеранов, ведь далеко не в каждом городе есть государственные спортивные объекты, а сеть клубов "SportLife" – крупнейшая в Украине. Кроме того, в рамках сотрудничества с "SportLife" запланирована адаптация объектов для нужд участников на колясках. Мы надеемся, что этот пример станет стимулом для других спортивных клубов, которые присоединятся к развитию спортивной реабилитации ветеранов в Украине".

"Замечательно, что в этом году уже есть готовая инфраструктура, которую не нужно строить с нуля. Спасибо SportLife и партнерам за важные шаги, которые каждый делает для развития спортивной реабилитации в Украине", - сказал Виталий Дейнега, глава БФ МБФ "Come Back Alive".

Маргарита Годун, вице-президент по сервису, группы компаний "SportLife" рассказала о том, что более 4 лет в сети работает программа "Мирная жизнь", которая предусматривает для бойцов АТО посещения фитнес-клуба для восстановления и реабилитации: "Мы понимаем, что это является социальной необходимостью. Более 1000 бойцов прошли обновление и реабилитацию в сети клубов "SportLife" и могут тренироваться и общаться с единомышленниками. Теперь и спортсмены сборной смогут готовиться к тренировкам в комфортных условиях и на лучшем современном оборудовании".

Участники Меморандума верят, что этот документ станет стимулом для образования других государственно-частных партнерств, направленных на поддержку украинских военнослужащих и ветеранов на пути к физическому восстановлению, психологической реабилитации, а также комфортной интеграции в мирную жизнь.

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