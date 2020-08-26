Подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев

За одну из "сделок" он получил 25 тыс. гривен

Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности, который продавал посторонним информацию о телефонных соединениях и разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.

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"Направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи с целью личного обогащения.

В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получил информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн.

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Напомним, во вторник стало известно, что СБУ разоблачила крупную коррупционную схемув Государственной службе безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), бывших руководителей которой подозревают в растрате 109 млн гривен из бюджета при закупке комплексов для взвешивания фур в 2018 году.

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Ранее мы также сообщали, что СБУ задержала в Киеве сотрудника российского ГРУ:

Видео: СБУ

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