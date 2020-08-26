Подполковника СБУ обвиняют в продаже информации о телефонных разговорах украинцев

Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности, который продавал посторонним информацию о телефонных соединениях и разговорах граждан. Об этом сообщила пресс-служба Офиса.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины по фактам нарушения тайны телефонных разговоров, которые передаются средствами связи, служебного подлога и получения неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование установило, что сотрудник СБУ неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи с целью личного обогащения.
В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получил информацию о телефонных соединениях и разговорах абонентов мобильной связи, которую в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн.
Напомним, во вторник стало известно, что СБУ разоблачила крупную коррупционную схемув Государственной службе безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), бывших руководителей которой подозревают в растрате 109 млн гривен из бюджета при закупке комплексов для взвешивания фур в 2018 году.
Ранее мы также сообщали, что СБУ задержала в Киеве сотрудника российского ГРУ:
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