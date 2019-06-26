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Подработка: кто нужен рынку труда летом 2019

Актуально
26 июня, 09:30

На лето ищут поваров и строителей, а водителям готовы платить больше

Фото: Nathan Cowley, Pexels
Фото: Nathan Cowley, Pexels.

Несмотря на период отпусков, летом рынок труда оживляется. Многие компании (заведения общепита, гостиницы и т.д.) разворачивают свою деятельность и нанимают персонал на временную/удаленную работу в надежде сохранить и приумножить клиентов. Активизируются и частники, стараясь завершить давно запланированные дела – стройку, ремонт и т.д. У соискателей же появляется возможность дополнительно подработать. Редакция "Сегодня" совместно с платформой OLX Работа выяснили, в каких сферах сейчас готовы предложить такой формат трудоустройства, какие специалисты нужны компаниям в этом сезоне и сколько им готовы платить.

Где нужны специалисты?

У тех, кто умеет работать руками, есть все шансы найти достойный допзаработок. По данным платформы OLX Работа, чаще всего сейчас ищут людей в сфере строительства. Вакансий с подработками на сегодняшний день на сервисе 16% от всего количества.

Фото: pixabay.
Фото: pixabay.

Специалисты строительной отрасли нужны и компаниям (на капитальные, косметические ремонты, перепланировки, облагораживания фасадов и т.п.), и в сфере услуг (плиточники, мастера по разбивке клумб и т.п.), и частникам в том числе (на работы в доме). Для данной группы соискателей прежде всего приветствуется опыт. В отдельных предложениях акцентируют внимание на том, что ключевой фактор – это желание работать, а научить всему готовы. Особенно данная тактика встречается среди средних и крупных компаний, которые ищут сразу бригаду рабочих.

"Нужны по три мастера по работе с кирпичной кладкой и плиточники в связи с расширением комплекса. Если у соискателя опыта нет, мы готовы содействовать в обучении. Помогут освоить мастерство наши опытные работники. Жилье предоставляем", – прокомментировала Татьяна, администратор одного из гостинично-ресторанных комплексов в курортном украинском городе.

В тройке по количеству предложений подработки оказались объявления о найме студентов и тех, кто начинает свой карьерный путь, – 15% вакансий на OLX Работа. Для молодых людей предлагают самый разнообразный спектр работ. Это и сельскохозяйственные работы, и уборка территории, и раздача рекламы, и операторы в колл-центры.

Фото: pixabay.
Фото: pixabay.

В барно-ресторанной сфере также часто ищут соискателей на подработку – 10%.  Повар, официант, бармен- наиболее востребованные специалисты среди работников кухни. Розничная торговля закрыла пятерку сфер деятельности, где больше всего вариантов подработать – 9% вакансий.

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Спрос от соискателей. Среди всех специалистов, которым предлагают подработку, больше всего ищут разнорабочих, тех, кто хочет поработать удаленно, а также домашний персонал, продавцов, поваров и водителей.

Кому и сколько платят?

В летний период можно найти подработку, где предлагают в среднем 10 000 грн в месяц. Наиболее высокие зарплаты обещают водителям и умельцам вкусно готовить.

По данным платформы OLX Работа, лидеры в пятерке наиболее оплачиваемых работ – водители. Компании предлагают им в среднем 12 500 грн в месяц.

"Работа тяжелая, но оплата, как по мне, достойная. Особенно, когда руль и дорога – это еще и твое хобби. Конечно, внимательность должна быть на высшем уровне, а поверхностными знаниями вождения не отделаешься, особенно в мегаполисе. Минусом может быть условие работы на своем авто, но многие компании, как та, в которой работаю я, берут на себя ремонт и доплачивают за амортизацию. Советую сразу оговорить этот момент на собеседовании", – говорит водитель Андрей Головко.

Поварам в курортном городе обещают от 9 500 грн/мес. Чуть меньше получают продавцы – около 7 000 грн и горничные – 6 000 грн. Есть также возможность получать зарплату за смену. Например, разнорабочим за ремонтные работы и уборку после за 4 часа обещают 250 грн. "Потолок", который обещают по подобным вакансиям, – 700 грн в сутки.

Сами соискатели говорят, что заработать можно и больше, чем изначально оговорено в объявлении.

Фото: Tirachard Kumtanom from Pexels.
Фото: Tirachard Kumtanom from Pexels.

Киевлянка Ирина Доломан в этом году устроилась поваром в столичный ресторан на 9 000 грн, но по факту получает выше обещанного.

"Работаю здесь поваром второе лето. Заработок обещали 9 000 грн в месяц, но по факту выходит 12 000-15 000 грн благодаря тому, что нам доплачивают за свадьбы, корпоративы и дни рождения. Иногда на 1 000 – 2 000 грн больше можно получить как благодарность повару, но такая добавка месяц на месяц не приходится", - прокомментировала Ирина Доломан.

Больше удается зарабатывать и продавцам. К примеру, киевлянин Игорь Тетерук устроился продавцом недалеко от пляжа в Одессе. В объявлении указывалась зарплата 7 000 грн +% от продажи свыше нормы.

"В первый месяц работы я получил 8 500 грн. Был удивлен, поскольку не ставил цели продавать больше – считал, что это уловка со стороны работодателя, и помимо ставки, никто ничего не заплатит. Теперь хочу дотянуть до 10 000 грн и привлекаю покупаелей активнее", - рассказывает Игорь.

 Чтобы найти подработку с хорошим доходом, не всегда нужно ждать повода, иногда можно выступить с инициативой. "Если вам говорят, что вакансия на ближайшее время закрыта, спросите, когда можно еще раз поинтересоваться, нужны ли люди и есть ли в компании другие открытые вакансии. Предложите оставить свой номер, а если имеете опыт, обязательно расскажите о нем работодателю. Впоследствии он может повлиять на размер вашего оклада", - говорит руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

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