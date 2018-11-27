Подразделения и воинские части ООС привели в полную боевую готовность

Военные уверяют, что, независимо от изменений обстановки, враг не пройдет

В связи с захватом россиянами украинских кораблей в Азовском море подразделения и воинские части ООС приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наев военнослужащие Объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность", - говорится в сообщении.

По словам военных, независимо от изменений обстановки, враг на территорию страны не пройдет.

Также в полную боевую готовность приведены сотрудники Службы безопасности Украины. СБУ усилила контрразведывательные мероприятия по недопущению на территории Украины провокаций спецслужб РФ. Кроме того, ранее о переводе всех подразделений МВД на усиленный вариант несения службы глава МВД сообщил во время экстренного заседания СНБО Украины.

Напомним, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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