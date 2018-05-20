Подробности ДТП с пятью погибшими в Николаевской области: опубликованы фото

В микроавтобусе были две девушки и шесть мужчин

Стали известны подробности жуткого ДТП в Николаевской области, где погибли пять человек и еще трое оказались на больничной койке. О них сообщает издание "Преступности.НЕТ".

Как стало известно, микроавтобус Nissan Primastar ехал из Кривого Рога Днепропетровской области в Одессу, по предварительной информации, пассажиров везли по сервису "Бла-бла-кар".

На трассе между Николаевом и Одессой автомобиль врезался в дерево – пять человек погибли, еще трое получили.

В микроавтобусе были две девушки и шесть мужчин. Обе девушки и трое мужчин от полученных травм скончались на месте. Один парень в тяжелом состоянии доставлен в больницу, второй парень и мужчина получили легкие ушибы тоже находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").









Как сообщалось, 8 мая Николаевской области произошло серьезное ДТП, в котором погиб один человек и еще шестеро получили ранения. Среди пострадавших оказались двое граждан Турции.

Также напомним, что на трассе Киев – Одесса в Николаевской области произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля, в результате чего 8 погибли человек, в том числе ребенок, еще один получил серьезные травмы.