Подробности смерти и последних лет жизни одного из самых кровавых маньяков Украины – Сергея Ткача

В колонии, в которой 4 ноября умер пологовский маньяк Ткач, несколько лет назад умер "от сердца" маньяк Анатолий Оноприенко, которому доказали 52 убийства. После этого самым кровавым стал Ткач.

Как стало известно "Сегодня", Ткачу стало плохо в камере примерно в 14:00. Тревогу забил его сокамерник, Чуев, убийца из Житомира. Контролер вызвал фельдшера, но это не помогло. Через час приехала скорая, однако помочь тоже не смогла. Но и в больницу не забрала (там бы маньяка охраняли). Около 19:00 Ткач скончался. Похоронили его 7 ноября, на специальном месте кладбища. На могиле установили табличку без имени, но с номером. Поскольку Ткач в 2016 году женился (там же, в тюрьме, на Елене из Ярославля, которая позже родила от него ребенка), на известный в колонии адрес супруге дали телеграмму. Но она не приехала. Источники говорят, что она с год как перестала ездить к мужу и вообще исчезла из поля зрения. А по закону тело умершего в тюрьме пожизненника могут выдать родным, но при их желании. Теперь, если Елена захочет, ей сообщат адрес кладбища и номер могилы, может приехать, погрустить...

Поженились они так. Сначала Елена добилась краткосрочного свидания. Увиделась с маньяком, они поговорили, решили пожениться. Подали заявление в загс, там назначили дату. "Свадьба" состоялась в специальной комнате учреждения. Никто из родных молодоженов не приехал, были лишь они, сотрудники загса и администрации. Затем "молодые" (Ткачу было 64 года, Елене — 24) получили право на длительное свидание (обычно 3 суток). Для этого есть специальные помещения (у пожизненников отдельно от других осужденных). Питание там за свой счет, но, говорят в колонии, если бы оголодали, покормили бы из общего котла. Потом Елена еще несколько раз приезжала (длительное свидание — раз в 2 месяца), затем исчезла. Но успела родить от Ткача ребенка, которого, по слухам, якобы забрали ее родные.

Наша газета была первой, которой удалось встретиться с маньяком, когда он был еще под следствием, в 2007 году. Сергей был весьма словоохотливым, ничего не скрывал, свои мотивы объяснял путано. Вспоминал о работе на Севере, где приходилось есть собак... И был убежден, что сидеть будет долго, но не всю жизнь, собирался выйти на волю в 98 лет...

"Сегодня" стало известно также о второй смерти пожизненно заключенного в той же колонии, сразу вслед за Ткачом. 5 ноября тоже от сердечного приступа скончался осужденный за убийство армянин М. К нему, в отличие от Ткача, родня вообще не ездила, говорят, мать отказалась, а с сестрой, живущей в Швейцарии, убийца общался лишь по телефону. Его похоронили вчера. Тоже в безымянной могиле под номером...