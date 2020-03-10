Подрыв грузовика на Донбассе: в Минобороны уточнили потери ВСУ

Утром противник атаковал позиции ВСУ и заметил грузовик с нашими военными

В Министерстве обороны Украины уточнили, что в результате сегодняшнего подрыва боевиками грузовика ВСУ погиб один боец и еще четверо получили ранения. Об этом представитель ведомства сообщил на брифинге.

Военные отметили, что в 9:30 трижды были обстреляны украинские защитники в районе населенного пункта Пески.

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"На этом же участке фронта российско-оккупационные войска применили противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По предварительным данным, по состоянию на 12:30, один военнослужащий Объединенных сил погиб, четыре получили ранения. Потери противника уточняются", – сообщили в Минобороны.

Как сообщали новости "Сегодня", утро на Донбассе боевики подбили ракетой грузовик, в результате чего ВСУ понесли потери. В ООС отметили, что для подавления огня противника подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

9 марта в штабе украинских военных сообщали об усилении обстрелов и потерях ВСУ. Враг 10 раз обстрелял украинские позиции, причем применял и запрещенное вооружение, и даже беспилотники.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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