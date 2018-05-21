Подрыв моста в Луганск: в ООС указали на большие проблемы для боевиков

Сегодня, 14:14

Пользователи сети шутят, что это только тренировка перед "демонтажем" Крымского моста

Взорванный мост. Фото: Facebook/Анатолий Штефан Штирлиц
Взорванный мост. Фото: Facebook/Анатолий Штефан Штирлиц

В штабе Объединенных сил на Донбассе уверены, что взорванный мост между Луганском и Хрустальным (ранее – Красным Лучом) существенно осложнит жизнь боевикам.

Теперь военная поддержка боевиков Россией будет осложнена.

"Разрушение указанного моста исключает и препятствует поставкам боеприпасов и вооружения подразделениям российско-террористических войск", – сообщили в ООС.

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Пользователи с одобрением встретили разрушение моста, так как это не в пользу противника, а некоторые и вовсе намекают на тренировку перед Керченским мостом.

"Это небольшая тренировка перед демонтажем Крымского моста".

"Такое впечатление, что он от старости завалился".

"Так бы в 14-15 годах... Сколько танков (российских – ред.) прошло по этому мосту".

"Молодцы ребята, хорошо сработали! Тем более в самом логове орков".

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Как сообщалось, в "ЛНР" взорван стратегический мост и теперь крупный город отрезан от Луганска. Люди пишут, что причиной разрушения моста стал подрыв, а мощный взрыв был слышен за многие километры.

Также военные сообщали подробности захвата боевиков в плен. Оказалось, что во время боестолкновения был уничтожен гражданин России, воевавший на Донбассе.
Донбасс, луганск, мост, боевики, красный луч, хрустальный

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"Сегодня"

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