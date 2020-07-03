Подрыв обороноспособности: в ГБР выступили с заявлением по обыскам в силах ПВО

Из ГБР могут быть уволены причастные к обыскам, идет служебная проверка

На днях в ракетных бригадах провели масштабные обыски и изъяли важное оборудование, что уже окрестили подрывом обороноспособности страны. Государственное бюро расследований выступило с заявлением и объяснило, что в отношении своих сотрудников начато служебное расследование, а важные для сил противовоздушной обороны военные приборы возвращены в воинские части.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"2 июля 2020 в 22:50 изъятые военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части. По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Государственном бюро расследований начато служебное расследование", – сообщили в ведомстве.

В ГБР отмечают, что на время внутреннего расследования должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам проверки будет решен вопрос об их дальнейшей службе в ведомстве.

"Сейчас материалы уголовного производства истребованы с территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР. Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", – говорится в заявлении.

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Отметим, на сегодняшнем пленарном заседании в Верховной Раде некоторые депутаты заявляли, что изъятие важной для ПВОшников техники подрывает обороноспособность страны, в частности, ставит под угрозу оборону страны и важных объектов от атаки с воздуха. В свою очередь министр обороны Андрей Таран во время Часа вопросов к правительству прокомментировал данную ситуацию.

"В настоящее время та информация, которой я располагаю, позволяет мне сделать следующие выводы: несогласованность действий сотрудников военной контрразведки и других заинтересованных структур привели к подрыву боевой готовности частей противовоздушной обороны, созданию возможности утечки информации, которая относится к грифованной (секретной. – Ред.). Что касается действий ГБР, Министерство обороны не дает им правовую оценку. В настоящее время юридическими специалистами Минобороны рассматривается вопрос о возможности обращения в соответствующие структуры. Минобороны не осуществляет досудебного следствия. Единственное, что мы можем – это провести служебное расследование. Что касается того, куда информация (с систем ПВО. – Ред.) ушла, а не могла уйти, – это вопрос к СБУ", – сказал он.

Отметим, в Воздушных силах ВСУ объясняли, что изъятые сверхвысокочастотные приборы (клистроны) являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Военные отмечали, что отсутствие изъятого оборудования могло привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны.

Напомним, ранее мы показывали впечатляющие кадры масштабных учений сил ПВО. Украинские войска активизировались после того, как Россия подняла авиацию вблизи украинской границы. Военные показали, как будут защищать украинское небо от вражеского вторжения.

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