Подрыв саперов на Донбассе: раненых в тяжелом состоянии доставили в Киев

Саперов с Донбасса вертолетами доставили в Днепр, а позже перевезли в Киев

Раненых саперов эвакуировали с Донбасса в Днепр, а потом - в Киев. Фото: Facebook

Подрыв саперов на Донбассе: раненых в тяжелом состоянии доставили в Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/da8/30e/5cada830e72e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/da8/30e/5cada830e72e3.jpg 2019-04-10T11:45:16+03:00 Украина Саперов с Донбасса вертолетами доставили в Днепр, а позже перевезли в Киев











Бойцов Государственной службы чрезвычайным ситуаций, которые были ранены во время разминирования территории недалеко от Донецка, были эвакуированы вначале в госпиталь Днепра, а позже их доставили в Киев.

Как сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook, врачи оценивают состояние раненых бойцов как крайне тяжелое.

"Раненые сотрудники ГСЧС вчера поодиночке военными вертолетами эвакуированы в аэропорт Днепра, "скорыми" экстренной медицины перевезены в областную больницу Мечникова", – рассказала она.

Советник добавила, что эвакуация проводилась поодиночке, как только военные медики их прооперировали и сумели стабилизировать.

"Вчера Национальная гвардия Украины спецсамолетом забрала в Киев наших раненых героев, которые раньше были эвакуированы из зоны операции Объединенных сил и проходили лечение в областной больнице Мечникова", – написала она позднее.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что накануне на Донбассе, недалеко от Донецка, во время очистки территории от взрывоопасных предметов подорвалась группа пиротехников ГСЧС.

Погиб старшина службы гражданской обороны Олег Бойцов, 1979 года рождения. Ранения получили старший лейтенант службы гражданской обороны Дмитрий Слепкань, 1994 года рождения и старший сержант службы гражданской обороны Евгений Бескоровайный, 1992 года рождения.

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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