Подрыв украинского БМП на Донбассе: в штабе ООС сообщили детали боя

Украинские военные, попавшие в засаду на Донбассе 6 мая, подорвались на БМП в результате срабатывания фугаса, который установили боевики. Подробности инцидента рассказал первый заместитель командующего Операцией объединенных сил (ООС) Валерий Залужный.

Он напомнил, что происшествие случилось в районе населенного пункта Новоселовка, что на Горловском направлении, где боевики подорвали технику управляемым фугасом, в результате чего завязался бой с потерями с обеих сторон – у боевиков были погибшие и раненые.

"Относительно самого события. В результате взрыва фугаса и деформирования БМП, к сожалению, механик-водитель погиб. Один военнослужащий был ранен. И непосредственно в ходе боя еще один военнослужащий был травмирован. Хотел бы заметить, что благодаря смелым и решительным действиям командира и резервной группы удалось избежать больших потерь", – рассказал Залужный.

По его словам, причиной работы диверсионной-разведывательных групп противника являются большие промежутки между опорными пунктами ВСУ, которые прикрываются минными полями и огневыми точками. Офицер отметил, что бойцы на подорванной БМП выполняли задачу по обнаружению ДРГ боевиков.

"Противник установил управляемый фугас на одном из вероятных путей передвижения нашего подразделения. После подрыва фугаса открыл огонь на поражение из засады. Только благодаря правильно принятому решению командиром группы погиб только механик водитель, у которого, к сожалению, фактически шансов выжить не было", – резюмировал начальник штаба ООС.

Как сообщалось, 6 мая Объединенные силы на Донбассе жестко ответили боевикам на обстрелы. Противник применял против украинских военных танки, артиллерию и прочее вооружение, однако нарвался на жесткую "ответку". Как результат – троих боевиков отправили в мир иной, еще пятерых – в больницу.

Как писал сайт "Сегодня", украинские военные серьезно взялись за боевиков и на прошлой неделе противник понес большие потери. После начала Операции объединенных сил на фронте значительно снизилось количество обстрелов позиций ВСУ, а украинские военные стали серьезно наказывать врага ответным огнем.