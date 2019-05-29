Подтверждение и гарантия: что значит заявление Волкера о помощи Украине от США

Военные эксперты объяснили заявление спецпредставителя США

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Заявление спецпредставителя США Курта Волкера о готовности и дальше предоставлять Украине оборонительное вооружение важно для страны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали военные эксперты Александр Мусиенко и Анатолий Кравчук.

Так, по словам Александра Мусиенко, Украине необходимо было услышать эти слова после выборов.

"Важно было после выборов услышать, что США будут поддерживать Украину", – говорит он.

Кроме того, это значит, что Украина точно не сойдет с курса на североатлантический альянс, несмотря на все опасения, связанные со сменой власти в стране, комментирует эксперт по стратегическим коммуникациям, экс-начальник управления информационных операций Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Кравчук.

"Это подтверждение курса Украины на НАТОвский блок. Так, Зеленский говорил, что он не будет менять курс. Заявление Курта Врлкера является ярким тому подтверждением. Для нас это важно, ведь президент изменился, но нет той угрозы, о которой говорил Порошенко и его окружение", – объясняет эксперт.

По мнению специалистов, пока рано говорить, какой именно будет помощь американцев Украине. Это будет зависеть от наших нужд и тех возможностей, которыми располагают США, считает Мусиенко.

"Это будет зависеть от того, каким будет финансирование со стороны США, а также от запроса ВСУ. Начальник Генштаба вместе с министром обороны сформируют соответствующий запрос. И, исходя из того, что могут предоставить нам американцы, мы получим оружие. Но сейчас пока рано говорить, каким оно будет. Это будут "Джавелины" или другое летальное оружие", – рассказывает он.

Скорее всего, считает Кравчук, речь будет идти о том оружии, о котором Украина и США уже договаривались ранее.

"За пять лет каденции Порошенко были наработаны определенные планы. Я не думаю, что это будет что-то новое. Скорее всего, речь идет о том, что США будут планово продолжать поставлять оружие, о котором говорилось раньше", – предполагает военный эксперт.

Напомним, недавно Конгресс США утверждал бюджет, который предусматривает 250 млн долларов для Украины. Отмечается, что из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагают направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

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