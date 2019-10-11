Подтянули вооруженных силовиков: в ОБСЕ рассказали о ситуации в Золотом

В районе разведения сил в Золотом становится все теснее – полиция, военные и добровольцы собрались в пункте пропуска

Фото: facebook.com/oscesmm

Пока отвод войск на Донбассе продолжают срывать боевики, в районе Золотого наблюдатели ОБСЕ зафиксировали вооруженных полицейских и военнослужащих украинской армии. Также туда подъехали и добровольцы. Примечательно, что Золотое и Петровское готовятся к разведению сил. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, 9 октября наблюдатели перед зданием гражданско-военной администрации в Золотом-1 заметили около 20 полицейских офицеров. Также были замечены четыре гражданские машины и фургон, в каждом из которых были, по меньшей мере, четыре человека, одетые в военную форму без опознавательных знаков. Они ехали с большой скоростью по направлению к пункту пропуска ВСУ в район разведения сил у Золотого.

В самом пункте пропуска СММ увидела около 80 безоружных людей, включая около 25 человек в военной форме и с украинскими флагами и транспарантом "Мы останемся в Золотом". Вблизи пункта пропуска были около 30 вооруженных сотрудников полиции, около 30 нацгвардейцев, около 100 бойцов ВСУ, две единицы бронетехники, 15 военных грузовиков.

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В то же время наблюдатели заметили и боевиков со стороны неподконтрольной Украине территории в районе Золотого, которые выгружали спутниковые тарелки и другое оборудование.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 октября было сорвано разведение войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году. Подготовка к этому идет, и отвод не отразится на безопасности местных жителей. Он также заявил, что разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

Однако не все в Украине в восторге от отвода украинских войск с ныне занимаемых позиций. В связи с этим на днях произошли столкновения добровольцев с полицией на блокпосту в городе Кременная. Противники разведения сил пытались попасть в Золотое.

В свою очередь президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

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