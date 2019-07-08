"Подует почти осенью": синоптик рассказала о надвигающемся похолодании

По Украине продолжат кочевать дожди, но местами погода будет солнечной и приятной

В Украине 9 июля продолжатся дожди и прохлада, но не везде – мокро будет на западе и севере страны, в остальных областях сухо, но не жарко. А вот среди недели местами станет совсем холодно. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"9 июля в Украине ожидается прохладным и с дождями. Дожди наиболее вероятные на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это – восток, значительная часть юга и центра. Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах 19-24 градусов, на западе ожидается местами 18-20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее – 25-28 градусов, комфортно", – написала она.

По словам Диденко, в Киеве во вторник будет переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-13 градусов, днем ​​около +20.

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Также синоптик предупредила о еще большем похолодании среди недели.

"А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах… Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью – 8-13 градусов. На севере и западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления. На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью и умеренно теплую днем погоду", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта без света. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.

Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

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