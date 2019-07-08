Сделать стартовой
25,71
28,95
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Подует почти осенью": синоптик рассказала о надвигающемся похолодании

8 июля, 16:26

По Украине продолжат кочевать дожди, но местами погода будет солнечной и приятной

В Украине 9 июля продолжатся дожди и прохлада, но не везде – мокро будет на западе и севере страны, в остальных областях сухо, но не жарко. А вот среди недели местами станет совсем холодно. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"9 июля в Украине ожидается прохладным и с дождями. Дожди наиболее вероятные на севере, западе и местами в Одесской области. На остальной территории сухая солнечная погода все же удержится, это – восток, значительная часть юга и центра. Температура воздуха в течение дня пока будет колебаться в пределах 19-24 градусов, на западе ожидается местами 18-20 градусов, в южной части и на юго-востоке будет традиционно теплее – 25-28 градусов, комфортно", – написала она.

По словам Диденко, в Киеве во вторник будет переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь. Температура воздуха ночью 10-13 градусов, днем ​​около +20.

Читайте также

Также синоптик предупредила о еще большем похолодании среди недели.

"А в середине недели уже вспомним о пиджачках, свитерах… Ночью возможны даже легкие пуховички, потому что подует почти осенью – 8-13 градусов. На севере и западе возможен порывистый ветер, преимущественно западного направления. На неделе рассчитывайте на периодические дожди, прохладную ночью и умеренно теплую днем погоду", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 8 июля, непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта без света. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек. Тела жертв урагана обнаружили на разных улицах города.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, дождь, похолодание, диденко, синоптик

Вы сейчас просматриваете новость " "Подует почти осенью": синоптик рассказала о надвигающемся похолодании". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили о надвигающейся сильной грозе

Сегодня, 14:05

Особенно сильные грозы пройдут в западных и северных областях

В ГСЧС предупредили об угрозе для туристов в Карпатах

Сегодня, 09:47

В Карпатском регионе ожидается подъем уровней воды в реках

Два человека травмированы из-за падения части кровли на Закарпатье

Сегодня, 08:37

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды

Непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов

Сегодня, 08:24

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Что известно об убийстве гардеробщицы "тети Тони" из Рады

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Почему дрожит Ангела Меркель. Семь версий о болезни канцлера

Еще не наелись: Сборная России разгромила «нерадивых хозяев»

Как бег влияет на мужские гормоны?

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Матч звезд КХЛ пройдет в Москве. Лучше его вообще отменить

Что делать, если вас затопили соседи

Объявлена первая десятка списка партии Смешко

Простой способ удалить царапины

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Вчера, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

6 июля, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Почему у вас возникают пигментные пятна и как от них избавиться

Девушка похудела на 64 килограмма ради платья своей мечты

Под Днепром дом Ильи Борисовича штурмовал спецотряд КОРД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь