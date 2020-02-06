Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Подземный спиртопровод обнаружили на границе с Молдовой: видео

6 февраля, 23:21

Хитроумные контрабандисты переправляли алкоголь по пластиковой трубке

На границе с Молдовой обнаружили подземный спиртопровод. Через пластиковую трубу длиной в полкилометра дельцы наладили незаконную транспортировку алкоголя из Приднепровья в Украину. Круг лиц, причастных к контрабанде устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

Реклама

Кроме того, новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. Полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался контрабандой провезти телефоны через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

В тренде
Снежный шторм натворил беды в Украине: 600 населенных пунктов остались без света
В Черниговской области из-за непогоды без электричества осталось 242 населенных пункта

Также совсем недавно произошел другой случай странной контрабанды. Украинец погорел на контрабанде в Россию, провезя через границу тысячу зубов в чемодане. Задержанный уверял, что вез стоматологические материалы для личных нужд.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

граница контрабанда алкоголь Молдова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото
В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фотоFun
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видео
В Днепре водителя маршрутки застали за странным занятием: появилось видеоДнепр
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедные
Почему в Украине много нефти и газа, а украинцы такие бедныеЭкономика
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины
Импичмент Трампа провален: последствия для США и для УкраиныСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...