Подземный спиртопровод обнаружили на границе с Молдовой: видео

На границе с Молдовой обнаружили подземный спиртопровод. Через пластиковую трубу длиной в полкилометра дельцы наладили незаконную транспортировку алкоголя из Приднепровья в Украину. Круг лиц, причастных к контрабанде устанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

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Кроме того, новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. Полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался контрабандой провезти телефоны через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

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Также совсем недавно произошел другой случай странной контрабанды. Украинец погорел на контрабанде в Россию, провезя через границу тысячу зубов в чемодане. Задержанный уверял, что вез стоматологические материалы для личных нужд.

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