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Поджарили "Крокодила": бойцы ВСУ под Донецком уничтожили опорник противника, видео

Сегодня, 04:30

С этого террикона противник простреливал дорогу Красногоровка – Марьинка

Фото: Facebook 24-q ОМБр ВСУ им. короля Данила
Фото: Facebook 24-q ОМБр ВСУ им. короля Данила.
Поджарили "Крокодила": бойцы ВСУ под Донецком уничтожили опорник противника, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/239/003/5ca239003f0e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/239/003/5ca239003f0e0.jpg Украина С этого террикона противник простреливал дорогу Красногоровка – Марьинка

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Данила уничтожили опорный пункт противника "Крокодил", расположенный на терриконе между оккупированным боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецком и украинской Марьинкой.

Видео того, как это происходило, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице странице в Facebook.

Как рассказали в самой "королевской" бригаде, "Крокодил" был опорой и основой для обороны боевиками Донецка с западного направления. С этого террикона противник простреливал дорогу, соединяющую контролируемые украинскими военными Красногоровку и Марьинку.

На "Крокодиле" до недавних пор располагались позиции и наблюдательный пост боевиков. И именно оттуда противник систематически обстреливал украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов СПГ-9, крупнокалиберных пулеметов ДШК и 82мм минометов.


Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих "королевской" бригады было нанесено успешное огневое поражение позиций противника на "Крокодиле".

Сообщение об уничтожении "опорника" вызвало бурную реакцию посетителей странички 24-й бригады в Facebook – от восторга до резонной критики.

"Королівська піхота – так тримати. Розмова з окупантом мус тривати не довше автоматної черги". – "Залізним побратимам велика подяка за зачистку!" – "Цей "крокодил" довго нам життя робив "солодшим" . Молодці хлопаки!" – "Нарубали трохи м’яса". – "Чудова робота! Гарно підсмалили "крокодильчика"!" – "Піарити бригаду – то таке, коли там буде наш прапор, тоді розкажете, я вам перший скажу, що ви кращі. А поки..."

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов на окраине Донецка и были опубликованы фото .

Также ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар с воздуха и уничтожили технику боевиков .

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Тег Донецк, крокодил, штирлиц, террикон, марьинка, опорник

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