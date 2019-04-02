Поджарили "Крокодила": бойцы ВСУ под Донецком уничтожили опорник противника, видео
С этого террикона противник простреливал дорогу Красногоровка – Марьинка
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. короля Данила уничтожили опорный пункт противника "Крокодил", расположенный на терриконе между оккупированным боевиками т.наз. "ДНР" и российскими военными Донецком и украинской Марьинкой.
Видео того, как это происходило, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") опубликовал на своей странице странице в Facebook.
Как рассказали в самой "королевской" бригаде, "Крокодил" был опорой и основой для обороны боевиками Донецка с западного направления. С этого террикона противник простреливал дорогу, соединяющую контролируемые украинскими военными Красногоровку и Марьинку.
На "Крокодиле" до недавних пор располагались позиции и наблюдательный пост боевиков. И именно оттуда противник систематически обстреливал украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, станковых гранатометов СПГ-9, крупнокалиберных пулеметов ДШК и 82мм минометов.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих "королевской" бригады было нанесено успешное огневое поражение позиций противника на "Крокодиле".
Сообщение об уничтожении "опорника" вызвало бурную реакцию посетителей странички 24-й бригады в Facebook – от восторга до резонной критики.
"Королівська піхота – так тримати. Розмова з окупантом мус тривати не довше автоматної черги". – "Залізним побратимам велика подяка за зачистку!" – "Цей "крокодил" довго нам життя робив "солодшим" . Молодці хлопаки!" – "Нарубали трохи м’яса". – "Чудова робота! Гарно підсмалили "крокодильчика"!" – "Піарити бригаду – то таке, коли там буде наш прапор, тоді розкажете, я вам перший скажу, що ви кращі. А поки..."
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили форпост оккупантов на окраине Донецка и были опубликованы фото .
Также ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар с воздуха и уничтожили технику боевиков .
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