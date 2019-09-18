Поджог дома Гонтаревой: в полиции продолжают расследование

Экс-глава Нацбанка заявила, что пожар связан с угрозами в ее адрес

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После того, как под сгорел дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а возле пепелища нашли зажигательную ракету, владелица дома в интервью "Сегодня" заявила: это был поджог.

Корреспонденты побывали на месте пожара. На территорию дома уже не пускают, а охранник сообщил, что здесь до сих пор работают следователи.

Команда "Сегодня" связалась с владелицей дома – Валерия Гонтарева находится на лечении в лондонском госпитале после наезда авто. Экс-руководитель Нацбанка говорит: раньше считала, что это была случайность, но теперь передумала.

"Это, скажем, был первый звоночек. Но когда пошла череда этих событий, мне сложно это все не связать между собой", – объяснила она.

Цепочка событий, которую упомянула Гонтарева – это недавнее сожжение машины ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева, и обыски в квартире, по ее словам, – по надуманному поводу, а теперь и пожар в доме.

"Я связываю это с теми угрозами, которые я получала в последнее время. Я получала угрозы в публичной плоскости, все угрозы, вы можете смотреть интервью Коломойского", – сказала экс-руководитель Нацбанка.

В интервью "Обо всем" на канале BIHUS-info Игорь Коломойский еще весной говорил о возвращении Гонтаревой в Украину.

"У Коломойского этот банк изъяла Гонтарева. Она уже не прилетает – ничего страшного, мы ее привезем, если надо. В частном порядке", – рассказал Коломойский.

После того, как в Лондоне на Гонтареву наехало авто, отвечая на прямой вопрос журналистов, не причастен ли он к этому, Коломойский отшутился: мол, обещал послать за ней самолет, а не машину.

В личной переписке с журналистом одного из изданий он предположил: "Теперь, скорее всего, ее не выдадут…"

"Это не просто политическое преследование. Это началось физическое уничтожение. Эти люди так действуют. Это возврат в 90-е. Посмотрите, как горел мой дом, посмотрите, как горели мои вещи, мои фотографии. Нет слов, понимаете?" – призналась Валерия Гонтарева.

В то же время, Генеральный прокурор Украины считает, что надо дождаться предварительных результатов расследования относительно виновников пожара в здании бывшей главы НБУ.

"Пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять. Давайте пока не будем делать скоропалительных выводов", – заявил руководитель ГПУ Руслан Рябошапка.

Он также подчеркнул, что расследование надо провести быстро, но это не должно сказаться на результатах.

Напомним, в ночь на 17 сентября в доме Валерии Гонтаревой случился пожар, и менее чем за полчаса пламя уничтожило более 300 квадратных метров. Уцелели несколько вещей и две машины, водитель успел выгнать их из гаража.

Следователи сообщили, что у забора дома нашли зажигательную свето-шумовую ракету. В полиции рассказали, что обнаружили еще несколько вещественных доказательств. Каких именно – пока не сообщается. Говорят, их исследуют криминалисты.

Стоит добавить, что машина невестки экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в ночь на четверг, 5 сентября, была облита бензином и сожжена перед ее домом в центре Киева. Информацию уже подтвердила находящаяся сейчас в госпитале в Лондоне после наезда автомобиля банкир.

Все подробности в спецтеме Поджог дома Гонтаревой

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