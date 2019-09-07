"Поесть арбузов": Сущенко рассказал о своем первом желании после освобождения

Украинский журналист Роман Сущенко прилетел сегодня в Борисполь в числе 35 украинцев, освобожденных из российского заключения.

В аэропорту Сущенко встречали родные.

Как Вы себя чувствуете? – поинтересовались "Сегодня" у Романа Сущенко. "Спасибо, нормально". "А как Вам там было?" "Ну, невесело, невесело, небольшой ад. А так – все нормально, наши люди всюду выживут", – сказал Роман Сущенко. "А сейчас какие планы?" "Сейчас – арбузов поесть немного", – ответил журналист. "И еще – съездить к отцу на могилу", – уже серьезно добавил Роман Сущенко.

Напомним, 4 июня 2018 года Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы.

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Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

Напомним, что сегодня состоялся обмен в формате "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб и другие. С полным списком освобожденных украинцев можно ознакомиться здесь.

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