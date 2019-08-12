Поездом по комбайну — кто в итоге виноват: как работает психологическая экспертиза в Украине

Юрий Ирхин. Рассказывает о наиболее интересных экспонатах музея за вековую историю КНИИСЭ. Фото: А. Корчинский / Фото: Сегодня

Новости "Сегодня" заканчивают рассказывать о работе судебных психологов главного судебного-экспертного учреждения страны — КНИИСЭ (начало читайте в материале: "Письма жертв "оборотней" сочинял один член банды": как в Украине проводят судебные экспертизы). Но к другим направлениям работы этого института, отметившего недавно свой вековой юбилей, мы еще вернемся, ведь его эксперты провели огромное количество самых разных и невероятных экспертиз — от исследования документов о гибели поэта Александра Пушкина до взрывов складов боеприпасов в современной Украине, и гибели Боинга МН-17 в небе над Донбассом... Сейчас свой рассказ и экскурсию по музею КНИИСЭ ведет для "Сегодня" руководитель отдела психологических экспертиз, кандидат наук Юрий Ирхин.

— Могу сказать о психологических экспертизах в отношении детей, — говорит Юрий Борисович. — Например, в 2015—2016 гг. приходилось проводить такие экспертизы в случаях, когда мародеры насиловали молодых мам на глазах у детей. Конкретный пример: в Бахмуте (Артемовске) военнослужащий на глазах мальчиков 5 и 7 лет долго истязал их маму. Она любила другого, а насильник был его другом. И тоже потребовал близости, а женщина отказала, тогда он стал насиловать. Друг в это время был на службе... Сначала насильник угрожал автоматом, мол, всех пристрелю, и детей, если не согласишься. Потом детей закрыл в ванной, приказал сидеть тихо, а сам приступил к насилию. Дети все слышали...

Когда насильника арестовали, сторона защиты подвергла сомнению показания детей, дескать, малыши склонны фантазировать. Вот мы и проводили по этому поводу экспертизу: правду ли говорят ребята? Нам предоставили видео допроса мальчиков в статусе свидетелей. Кроме того, общались и непосредственно с ребятами, чтобы понять, способны ли они адекватно оценивать то, что происходит. Оказалось, мальчики, в принципе, здоровы психически, хотя и получили определенные травмы в ходе чудовищного насилия над их мамой. Но они не фантазировали.

Ребенок был прав

Или другой случай, когда речь шла о гибели следователя из Василькова Юлии Ш. Там двое грабителей залезли в дом и забили женщину ломиком на глазах у двоих детей. Утром, когда все обнаружилось, развернулась масштабная сеть поисков убийц (ведь коллега погибла), оперативники стали приводить в райотдел потенциальных подозреваемых. Туда же привели детей. И ребенок, указывая на одного подозреваемого, прямо заявил: этот дядька был у нас дома ночью!

Провели целый ряд опознаний: просто четверо схожих мужчин с открытыми лицами, затем с закрытыми лицами (в масках), чтобы опознать по фигуре, опознание по голосам... И каждый раз ребенок указывал на одного и того же мужчину! Уже было решили, что нашли убийцу, но решили проверить на полиграфе. И детектор лжи выдал ответ: этот человек к убийству не причастен!

Тогда обратились к нам. Мы долго работали с ребятами, особенно со старшим, который и указывал на убийцу. Надо было понять, не фантазирует ли он. Либо, возможно, произошла так называемая реакция замещения, что бывает у детей после стрессовой ситуации, психологи об этом знают. То есть в сознании ребенка образ опасного существа может замещаться другим человеком, не причастным к кризисным событиям. Дитя ошибается, хотя искренне верит в то, что говорит. Мы это проверили и пришли к выводу, что замещения в данном случае нет. В итоге оказалось, что молодая женщина

-полиграфолог просто действовала не совсем квалифицированно, и ошиблась. А ребенок был прав, он указал на убийцу. Кстати, второй подельник сначала скрылся, однако он оставил следы крови, поранился, когда вскрывал домашний сейф. Отработали связи первого задержанного, нашли второго. И анализ ДНК крови показал: это его следы. Так что преступление раскрыли.

Работаем мы и с детьми, которые были не свидетелями, а жертвами насилия, в том числе сексуального. Из последних случаев — относительно К., 16-летней девушки из Броваров, которую двое негодяев насиловали всю ночь, а когда попались, заявили, что она была не против. Резонанс был еще в том, что их сначала арестовали, потом суд отпустил, один скрылся… Нам поставили ряд вопросов, среди которых: реально ли девушка — жертва? Или она провокатор? Мы применили полиграф и дважды проводили индивидуальные психологические исследования девушки. Сделали выводы: она испытывала страх во время той ночи, не склонна к излишним фантазиям, до сих пор есть признаки перенесенного стресса.

Причем есть причинно-следственная связь между ночными событиями и ее состоянием. То есть о добровольном согласии на близость с двумя мужчинами речь идти не могла. И мотив, по которому она оказалась в том жилище, тоже был подтвержден полиграфом, девушка не лгала. Окончательный наш вывод: девушка была жертвой, а действия относительно нее — насилием.

Поездом по комбайну

Интересны проводимые нами психолого-автотехнические экспертизы. Их пока немного, всего пять. Вот из ярких примеров. Водитель импортного, очень дорогого комбайна въехал на охраняемый железнодорожный переезд в Черкасской области. Причем въехал, так сказать, законно, шлагбаум не был опущен и красный свет не горел. Внезапно, когда он уже был на путях, оба шлагбаума закрылись, все загорелось и зазвенело. Деваться комбайну было некуда, разве что сносить шлагбаум. Выскочила из будки женщина, кричит: "Убирай немедленно, видишь, уже поезд идет!" — Комбайнер: "Так открой шлагбаум!" — Она: "Не буду открывать, не успею, уезжай! Ты, вообще, чего заехал?" — Он: "Так ведь было открыто..." И пока они спорили, поезд ударил в комбайн, водитель едва успел выскочить. Комбайн, разумеется, всмятку, восстановлению не подлежит. Поезд тоже поврежден. Все это заснято на видео. Разумеется, железнодорожные власти всю вину хотят повесить на комбайнера, он защищается. Идут суды, первая инстанция признала комбайнера виновным, вторая — отменила это решение… Мы проводили психологическую экспертизу этого комбайнера. Он ведь заявляет, что просто не знал, как правильно поступить, был в состоянии стресса, потому и не стал ломать шлагбаум. Мы подтвердили, что он действительно был в стрессовой ситуации и не мог принимать спокойные, взвешенные решения.

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Нам был задан вопрос: мог ли сельский труженик критически оценить ситуацию и адекватно на нее отреагировать в условиях дефицита времени (за несколько секунд, чуть более четырех)? Наш ответ: нет, не мог, с учетом его индивидуальных психологических особенностей. Он на это просто неспособен. Но железная дорога не признает свою вину, ибо придется же не только ремонтировать свой поезд, но и заплатить за комбайн...

Нередко мы проводим психологические экспертизы на предмет наличия или отсутствия аффекта при совершении, например, убийства. Был случай в Днепре, когда сын убил отца-алкоголика, издевавшегося над ним и матерью. Мы подтвердили: было состояние аффекта, и суд нам поверил. Но чаще повинные в злодеянии пытаются "закосить" под аффект. Такие случаи не так давно были в том же Днепре и в Киеве. Мы дали отрицательный ответ, то есть убийства не были совершены в состоянии сильного душевного волнения, а были расчетливы и осознанны. А "закосить" под аффект убийцы пытались, чтобы уйти от наказания. Ведь в некоторых случаях, при установлении аффекта, можно вообще избежать уголовной ответственности. Это состояние может быть судом истолковано как смягчающее обстоятельство, либо даже полностью исключающее вину.

Вообще, статистика наша показывает, что на три случая отсутствия аффекта (при заявлении о таковом) попадает лишь один случай настоящего сильного душевного волнения. Чаще преступники прикидываются... В последние годы для таких экспертиз мы применяем полиграф, чтобы понять, естественны ли реакции у испытуемого, или заученный текст. Например, в первом случае с отцом-алкоголиком: действительно ли сын его ненавидел за издевательства в семье, или это придумано?

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Как обмануть полиграф

Нередко спрашивают: а всегда ли объективен полиграф, можно ли его обмануть? Отвечу, что машину обмануть нельзя, ее показания всегда объективны. Но можно обмануть, купить, запугать, перечень можно продолжать, полиграфолога. Впрочем, судебный эксперт предупреждается: за умышленную фальсификацию данных теста предусмотрена уголовная ответственность.

Машина же четко фиксирует изменение физиологических параметров проверяемого человека (особенно надежны современные приборы с новым программным обеспечением). И все. А вот установить, что вызвало эти изменения, — задача полиграфолога. С целью если не полностью исключить ошибки, то радикально снизить их вероятность, мы вот уже два года проводим экспертизы на полиграфе только в составе комиссии. Минимум три человека, двое участвуют непосредственно в тестировании, один дублирует их при расшифровке показаний прибора. Саму процедуру обязательно записываем на видео, причем под разными ракурсами.

Даже если речь идет о суперподготовленном агенте спецслужб, этаком Джеймсе Бонде, еще раз скажу: обмануть саму машину он не сможет, это просто художественная задумка в книгах и фильмах, чтобы подчеркнуть исключительное самообладание героя. Так было показано, например, в советском сериале "Ошибка резидента" и "Возвращение резидента". Там советский разведчик стойко перенес испытание на полиграфе и обманул машину. Это вымысел. Все на самом деле сложнее. Исказить показания — это да, можно и легко. Сделайте себе больно или просто напрягитесь в момент неудобного вопроса, и показания будут скакать. Для объективной картины нужно расслабленно сидеть в специальном кресле, в тишине, даже стена напротив должна быть чистой, без картинок и вообще посторонних раздражителей. Если же человек сопротивляется и искажает показания, то это полиграфолог все равно сразу увидит. Нам таких клиентов привозят довольно часто, мы тогда пишем, что не можем дать заключение, ибо человек сопротивляется. А дальше уже пусть следователь или судья спросит этого человека, почему он сопротивляется в момент, например, вопроса о преступлении? И следствие или Фемида сделает свои выводы.

Впрочем, некоторые методы для обмана полиграфа, не в полном объеме, но частично есть. Для этого нужно пройти долгие тренировки. Например, научиться задерживать нижнее или верхнее дыхание в определенной последовательности. А вот регулировать артериальное давление, электрическую проводимость кожи, наполняемость капилляров — это нереально. Но даже и в случае с дыханием все видно на экране у полиграфолога, и опытный специалист обязательно расшифрует сопротивление при постановке определенных вопросов.

Тесты для политиков

Приведу пример. В 2014 году по просьбе прокуратуры я проводил тестирование одного, скажем так, видного политика, занимавшего ранее серьезную должность. И сразу понял, что он сопротивляется: начинает имитировать приступ астмы, кашлять, но только в определенных моментах. В перерыве я сказал прокурору, присутствовавшему при тестировании, чтобы он обратил внимание, на каких вопросах начинается кашель, значит, на них проверяемый не хочет правдиво отвечать. Прокурор это заметил, после теста заявил, что ему этого достаточно, чтобы ориентироваться, в обвинение наш тест он закладывать не будет, но ситуация понятна.

Еще один пример, конкретный: тестирование народного депутата Украины, Героя Украины Надежды Савченко. Сразу скажу, с позиции обыкновенного гражданина: это абсолютно нормальная, вменяемая, психически здоровая женщина.

На мой взгляд, все слухи о ее якобы ненормальности — вымысел и бред, или политическая конъюнктура.

По результатам тестов все ее психофизиологические процессы, важные для деятельности, находятся в пределах абсолютных норм. Просто идеально! Что касается обвинений, думаю, следствие ответит на все вопросы, это не ко мне. Личностно Надежда была настроена весьма позитивно. Поначалу, правда, ее сподвижники не верили в нашу объективность, тут возле института было пикетирование, чуть нам дверь не сломали... Пока я не вышел и не сказал, что в таком случае мы приостанавливаем тестирование. Тем более что на первом исследовании Савченко сопротивлялась. Но затем были другие тесты, они прошли честно и объективно. Савченко выполняла все требования, которые предъявляются к этому виду исследований.

Надежда сама просила об экспертизе. Озвучивать вопросы и ответы я сейчас не имею права, пока идет уголовное производство. Но из открытой печати и заявлений самой Савченко известно, что намерение провести теракт она отрицает.

Заа го­д — более 100 экспертиз на "детекторе лжи"

Также, рассказал Юрий Ирхин, судебные психологи провели немало исследований с применением полиграфа по факту убийства известной активистки и политика Катерины Гандзюк.

— Мы таким образом сужали круг подозреваемых. А вообще за прошлый год провели более 100 экспертиз с использованием полиграфа. Самих приборов у нас здесь, в Киеве, сейчас два, и один резервный. И есть еще в трех наших отделениях: в Кропивницком, в Хмельницком и Виннице. На каждом работают наши судебные эксперты.

Приборы у нас современные, марки "Рубикон". Они могут определять тоническую составляющую организма, проще говоря, степень сопротивляемости, позволяют судить, есть ли смысл вообще с данным человеком проводить исследования. Раньше мы работали на машинах попроще. Есть, правда, в мире уже покруче "Рубикона", например, американский "Лафайет", но он очень дорогой, больше 20 000 долларов стоит.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, откуда берутся маньяки и как их ловят. По словам экспертов предупредить убийства не сможет ни одна полиция мира.

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