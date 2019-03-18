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Погиб от выстрела снайпера: 18 марта 2014 года Россией был убит первый боец ВСУ

Сегодня, 14:10

Россияне рассказывают, что захватили Крым без единого выстрела, но убийства были

Сергей Кокурин
Сергей Кокурин. Фото: Минобороны Украины
Погиб от выстрела снайпера: 18 марта 2014 года Россией был убит первый боец ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f8a/57c/5c8f8a57cc8e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f8a/57c/5c8f8a57cc8e5.jpg Украина Россияне рассказывают, что захватили Крым без единого выстрела, но убийства были

В марте 2014 года Россия захватывала военные объекты в Крыму, и во время одной из таких операций был убит украинский военный прапорщик Сергей Кокурин, который стал первой жертвой в войне России с Украиной. Об этом напомнили в Министерстве обороны по случаю пятой годовщины аннексии полуострова.

"18 марта, долгих пять лет назад, Украина понесла первую невосполнимую утрату в результате гибридной агрессии Российской Федерации. Несмотря на все шумные заявления россиян на всех уровнях, что они захватили АР Крым без единого выстрела, эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что он был убит российскими оккупантами в этот день в 2014 году в результате штурма в Симферополе 13-го фотограмметрического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины.

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"Украинский военнослужащий, находившийся во время штурма оккупантов на наблюдательной башне автопарка военной части, погиб от выстрела вражеского снайпера. Указом президента Украины "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", прапорщик Сергей Кокурин награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)", – добавил в оборонном ведомстве.

Напомним, в марте 2014 года первый огонь в Крыму с начала эскалации конфликта с Россией взбудоражил общественность. В ответ на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов таки разрешил украинским военным в Крыму открывать огонь ради сохранения своих жизней. Первым погибшим оказался прапорщик украинской армии Сергей Викторович Кокурин, который был убит вражеским снайпером прямо в сердце. Читайте подробности снайперской стрельбы в Крыму.

Также стало известно, что у погибшего в Симферополе остались жена и маленький сын. "Я от вас и друзей узнала, что с Сергеем произошла трагедия. Его жена и сын, о котором он безумно мечтал, остались без кормильца", – рассказала нам одна из знакомых Сергея.

22 марта в Симферополе похоронили погибшего при штурме украинского военного. На церемонии прощания присутствовало несколько сот людей, в том числе делегация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сослуживцы, коллеги, друзья и неравнодушные.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Крым, ВСУ, аннексия, кокурин

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