Погиб украинский солдат: Украина в ООН обратилась к России

Представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить боевые действия и начать выполнять свои обязательства по Донбассу.

"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита "Нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями", – заявили украинские дипломаты в Twitter.

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Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшие сутки боевики устроили шесть обстрелов на Донбассе. В основном бои велись на Донецком направлении. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный. Наши воины не остались в долгу и уничтожили одного боевика.

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В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".

Смотрите также в сюжете, как во время одного из вражеских обстрелов снаряд попал прямо в блиндаж ВСУ, в котором находился один боец, но чудом выжил:

Видео: Сегодня

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