Погибли мать, отец и ребенок: на Донбассе сообщили детали обстрела Троицкого боевиками

Семья пряталась в подвале и думала, что все закончилось и вышли, но прилетел последний снаряд боевиков

В результате обстрела боевиками села Троицкое на Донбассе погибла семья – 13-летний мальчик и его родители.

Как написал на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, также ранение получил другой сын погибшей семьи.

"Страшного горя наделали рашисты в поселке Троицкое: обстреляли дома местных жителей и убили 13-летнего мальчика и его отца, тяжело ранили маму, получил ранения в ногу и старший брат. Семья живет в Мироновском (ПГТ неподалеку от Троицкого), но приехала на дачу в Троицкое. Ночью начался обстрел, все спустились в подвал и просидели там длительное время. Когда думали, что опасность миновала, вышли из подвала, как вдруг прилетел последний снаряд. Его обломки и наделали такой беды", – написал он.

Он добавил, что изначально женщина была тяжело ранена, за ее жизнь боролись врачи, но тщетно – она скончалась.

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В свою очередь заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука написал, что под обстрел попали н. п. Новозвановка, Новтошковское и Троицкое – в последнем враг принес смерть.

"Снаряд попал в дом. Отец и младший ребенок13 лет погибли. Второй ребенок 18 лет нетяжелый в травматологии – нижние конечности без повреждения костей и сосудов", – сообщил чиновник.

Он добавил, что при ранении у женщины сильно были повреждены грудная клетка и брюшная полость, в частности селезенка, потеряла много крови. Однако выжить ей не удалось.

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