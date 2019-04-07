Погибшей пулеметчице Яне Червоной присвоен орден Богдана Хмельницкого

Для Яны война началась с волонтерства, а потом и сама взяла оружие в руки, причем совсем не женское

Яна Червона. Фото: Facebook

Погибшей пулеметчице Яне Червоной присвоен орден Богдана Хмельницкого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/461/760/5ca4617605805.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/461/760/5ca4617605805.jpg 2019-04-07T15:11:30+03:00 Украина Для Яны война началась с волонтерства, а потом и сама взяла оружие в руки, причем совсем не женское

Президент Украины Петр Порошенко наградил посмертно погибшую недавно на Донбассе бойца Вооруженных сил Украины, а ранее волонтера, Яну Червону. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает его пресс-служба.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени старшего солдата Червону Яну Михайловну (посмертно)", – говорится в президентском указе.

Яна Червоная была родом из Харькова, в 2013-2014 годах принимала активное участие в харьковском Евромайдане. Когда начались боевые действия на Донбассе, присоединилась к волонтерскому движению. Служить в ВСУ Яна пришла в 2016 году, после двух лет волонтерства.

Напомним, Яна погибла 2 апреля. Мы показывали фото взорванного блиндажа, в котором погибли она и еще один боец ВСУ. Командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" заявлял, что в укрытие украинских воинов попал 152-мм артиллерийский снаряд, хотя в ООС говорят – что мина.

В свою очередь в штабе Объединенных сил рассказали подробности гибели Яны Червоной. Военные отметили, что враг пытался атаковать "опорник" ВСУ, но нарвался на жесткий ответный огонь, который также вела и Яна.

Также мы публиковали видео с погибшей на Донбассе Яной Червоной. Она рассказывала, что ее оружие всегда было направлено в сторону врага, который получал от достойную "ответку". Яна показывает свое боевое место, за пулеметом, и рассказала, что враг находится совсем неподалеку и оружие всегда наготове.

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