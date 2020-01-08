Погибшие пассажиры и найденный "черный ящик": что известно о крушении украинского самолета в Иране

Фото: Mash

В результате крушения самолета Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" в Иране погибли все пассажиры. Об этом заявил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

"К сожалению, все погибли. Выживших нет", – заявил он.

Кроме того, на месте крушения спасатели уже нашли "черный ящик" самолета. В руководстве Boeing заявили, что они изучают информацию о крушении украинского самолета их производства.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", – заявили в Twitter компании.

Тем временем в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ситуацию пока не комментировали.

На табло киевского аэрпорта Борисполь рейс "Международных авиалиний Украины" PS 752 из Тегерана продолжает оставаться в разделе "Прилет" в статусе "Ожидается в 08:10".

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

А в ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram