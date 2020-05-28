Харьковчане плавали по улицам, превратившимся в реки, на резиновых лодках

28 мая циклон из Турции принес в Украину сильные дожди, которые сопровождаются грозами и порывистым, до сильного северо-восточным ветром. Непогода, которая обрушилась на страну 28 мая, успела наделать бед во многих городах. Подробнее читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Збараж

Первый удар стихии пришелся на Тернопольскую область. Вечером 27 мая в городе Збараж прошли сильные ливни с градом, а результатом непогоды стал потоп на центральной улице города.

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Очевидцы выложили в социальных сетях свои фото и видео удара стихии. По словам жителей области, вместе с выпадением осадков в области бушевал сильный ветер, а температура опустилась непривычно низко для конца мая.

Харьков

Видео: ХС | Харьков

В четверг, 28 мая, в Харькове сильный ливень затопил сразу несколько улиц. В частности, в настоящие реки превратились Грековская, Биологическая и Харьковская улицы. Горожанам пришлось буквально плавать на затопленных дорогах – местами уровень воды поднялся на 50-60 сантиметров.

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На затопленные улицы уже выпустили надувные лодки.

Фото: newsroom.kh.ua

Черновцы

В Черновцах внезапный удар непогоды привел к серьезным неприятностям – получасовой ливень с градом был настолько мощным, что вода залила десятки улиц города.

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Гроза началась вечером 27 мая. Подтопленными оказались некоторые районы, а также улицы Богдана Хмельницкого, Гагарина, Главная и несколько других в центре города. Кроме того, в воде очутился железнодорожный вокзал и улица Русская, где проводится ремонт.

В тренде Затопленные улицы и лодки вместо машин: что натворил циклон в городах Украины

По словам журналистов, ливневые системы города "снова не справились с потоками воды".

Николаев

В Николаеве непогода тоже наделала бед. Как сообщают местные жители, в результате сильного ливня с грозой часть улиц оказались затопленными, как и в других городах. В частности, "реки" образовались на ул. Садовой, Гражданской, Малой Морской, Троицкой (Кирова), 3-й Военной и прилегающих к ней, 2-й Набережной и других.

На 2-й Набережной селевые потоки снесли с верхних переулков камни, ветки, мусор и песок, поэтому передвигаться по ней достаточно проблематично.

Кроме того, на пересечении улиц Гражданской и Скороходова образовалась настолько глубокая лужа, что остановились трамваи.

Одесса

В Одессе сильный ливень также привел к подтоплению нескольких улиц, возникновению транспортных заторов и остановке троллейбусов и трамваев.

Кроме того, патрульной полиции пришлось перекрыть участки трех затопленных улиц – пропускают только машины людей, которые работают на перекрытых участках, и общественный транспорт. В частности, движение ограничено на Балковской (от Маловского до Краснослободской), Приморской (от Военного спуска до Пересыпского моста), Химической (от Грушевского до Столбовой). Затопило и Среднефонтанскую площадь, по ее периметру транспорт направляют на другие дороги. "Озера" возникли и на Французском бульваре, а проспект Шевченко стоит в пробках.

Видео: XYDESSA/Telegram

Как заявили в мэрии, за три часа в Одессе выпало 18 миллиметров осадков.

"Сейчас работники коммунальных предприятий и служб проводят активную очистку ливневой канализации — она не забита, однако ее пропускная способность не соответствует количеству осадков", - подчеркнули в горсовете.

Циклон, который пришел в Украину, будет формировать погоду и 29 мая. Завтра в ряде областей ожидаются дожди, местами даже возможен град. Но при этом температура воздуха будет комфортной – около 20 градусов. Дожди с грозами в пятницу стоит ожидать в западных, северных и восточных областях, местами возможен град.

"Сухие полоски прояснений в пятницу вероятны вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако все же будет преобладать в Украине циклоническая влажная погода. Ночи уже явно теплее, в ближайшую ожидается 9-14 градусов, на востоке и юге – 12-16 градусов. Днем 29 мая похолодает в западных областях до 13-17 градусов. В большинстве областей Украины завтра 15-21 градус, на востоке и в Днепре с районами – 20-24 градуса", – написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

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