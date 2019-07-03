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Погода будет просто "конфетка": синоптик порадовала прогнозом

3 июля, 15:04

Местами еще будет мокро, но в то же время отступит невыносимая жара

Фото: Сегодня

Жара в Украине понемногу спадает. 4 июля на большей части страны будет сухая погода, а температура воздуха во многих областях немного понизится. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра осадки будут маловероятными, а температура воздуха опустится до комфортных 21-26 градусов.

"4 июля в Украине погода будет "конфетка". Даже с юга сильная жара уйдет, там ожидается 25-29 градусов, местами до +30. Кто в Карпатах, там ближайшей ночью понадобятся теплые вещи, предполагается 7-12 градусов. На севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. Отдельные дожди также вероятные в Луганской и Донецкой областях. Но на общую солнечную картину это не должно повлиять", – написала Диденко.

Синоптики отметила, что в Киеве в четверг без существенных осадков, а температура воздуха будет 20-23 градуса.

"Такой синоптический "рахат-лукум" в Украине продлится до конца недели. В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана (Купала), 7 июля, и 8 июля", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни в Украине непогода уже натворила бед – были обесточены более 600 населенных пунктов. В Ровенской области ветер и вовсе повредил крыши 24 жилых домов и пяти школ.


Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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Тег погода, диденко, прогноз погоды, синоптик

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Сегодня

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