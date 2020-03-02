Погода будет просто "рахат-лукум": в Украине сильно потеплеет

В Киеве во вторник погода будет очень приятной, как и в большинстве областей

В первые дни весны в Украине потеплеет до +17 – такая температура воздуха придет в среду. А во вторник, 3 марта, тоже тепло – до +15, а дожди только на западе страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, существенное потепление придет уже с 3 марта.

"В большинстве областей максимальная температура воздуха достигнет 10-15 градусов. На побережьях морей и в Карпатах, конечно, будет свежее. Дожди пройдут в западных областях, и то лишь небольшие и вдоль западной границы, до Тернопольской и Хмельницкой областей вряд ли дотянут. В Украине все же будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер повеет с юга и юго-востока, но уже не сильный, но порывистый", – написала Диденко.

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"В Киеве 3 марта погода будет рахат-лукум" – без осадков, легкий ветерок и 12-14 градусов, отметила она.

Синоптик добавила, что 4 марта в Украине станет еще теплее – 12-17 градусов, однако в среду в западных областях снова придет похолодание.

А тем временем прогноз погоды в марте озадачил синоптиков. Как оказалось, прогнозы метеосайтов и специалистов различны как никогда. Так, погодные сайты пока не обнадеживают наступлением ранней весны уже с начала марта. А вот официальная метеорология говорит, что тенденции теплой зимы продолжатся и весной, начиная с марта. Сайт "Сегодня" разбирался, когда придет настоящая весна.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

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