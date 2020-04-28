Погода для карантина: синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели

На выходные по всей стране ожидаются грозы и лишь к понедельнику снова буде солнечно

К концу рабочей недели в Украине значительно потеплеет а вместе с почти летней жарой придут и первые грозы, которые затянут страну на несколько дней. Об этом рассказали в украинском Гидрометцентре.

Так, в среду, 29 апреля, по всей стране ожидается потепление до +21-23. Но с запада страны уже зайдет грозовой фронт и почти во всех областях запада Украины будет дождливо и с грозами.

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В четверг, 30 апреля, грозовой фронт продвинется вглубь страны и заполонит не только западные, но и центральные, южные и северные регионы. Без осадков будет лишь на востоке страны. По всей стране все так же тепло – от +19 до +22.

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В пятницу, 1 мая, погода будет напоминать предыдущий день. И даже распределение гроз и солнечных регионов – такое же, как и накануне. В дождливых регионах температура воздуха может снизиться на пару градусов.

В субботу, 2 мая, "сухих" регионов в Украине не останется. Грозы продвинутся на восток страны, а с запада и к центру останутся дожди без гроз. В центре, на севере и юго-востоке страны до +22, а вот на западе Украины похолодает до +17-19.

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В воскресенье же, 3 мая, грозы прогнозируют по всей территории Украины. Температурный режим останется на уровне предыдущих дней: на западе страны до +19, на остальной территории Украины теплее – до +21-23.

Напомним, что, по прогнозам синоптиков, 29 апреля Украина будет одной из самых теплых в Европе.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган в Закарпатской области снес крышу над реанимацией и роддомом. В результате стихии повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны крыши.

А тем временем столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

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