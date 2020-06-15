Погода испортится: Украину накроют сильные грозы (карта)

Несмотря на непогоду, в стране будет очень жарко

В Украине сегодня, 15 июня, вовсю будет бушевать непогода – страну накроют сильные дожди и грозы. Несмотря на это, будет жарко – местами синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла.

"15 июня в Украине кратковременные дожди (ночью местами), грозы", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м / с. А в юго-восточных и северо-восточных регионах синоптики местами прогнозируют град и шквалы 15-20 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 23-28 градусов тепла. В восточных областях будет еще жарче – синоптики прогнозируют до 32 градусов тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 13 июня, под Киевом пронесся ураган – был сильный ливень, ветер и град. Так, в городах Ирпень и Буча Киево-Святошинского района, а также в Бородянке и других городах области очевидцы сумели заснять непогоду на видео.

Также разгул стихии был и на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

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Смотрите также видео, как на днях дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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