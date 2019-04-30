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Погода на 30 апреля: какие области зальет дождями

30 апреля, 08:01

Холоднее всего будет в Киевской области

Фото: Pixabay

Погода 30 апреля в Украине будет в основном дождливой и местами возможны грозы. Правда, в некоторых регионах будут прояснения. Температура воздуха в основном будет колебаться от +13 – +15 градусов на западе до +20 – +22 на юге. Холоднее всего будет в Киевской области – +11 – +13 градусов.

Специалисты Украинского Гидрометцентра прогнозируют дожди 30 апреля в Украине, а в южной части – местами небольшие дожди и отдельные грозы. Ветер преимущественно будет северо-восточным, на юге – южным. Скорость его составит 7 – 12 метров в секунду. Температура днем поднимется до 11 – 16 градусов тепла, в центральных областях – до 19 градусов выше нуля, а в южной части составит +18 – +23 градуса.

По словам синоптика Натальи Диденко, дожди и местами грозы ожидаются на Западе, Севере и Востоке Украины. Зато солнечно и сухо будет на значительной части южных и центральных областей, правда на Одесской и Винницкой области будут отмечаться влажные облака, а значит, есть вероятность дождя.

Что касается температуры воздуха, то за холодную воздушную массу, которая охватит большинство регионов, днем 30-го апреля столбики термометров поднимутся до +9 – +13 градусов. К холодной погоде на севере и западе присоединится порывистый, временами до сильного, ветер. Однако на юге и местами в центральных областях температура воздуха составит +18 – +23 градуса.

В Киеве же вторник обещает быть влажным, ветреным и холодным – днем температура воздуха в столице будет колебаться вокруг +12 градусов.

А вот россиян погода шокировала в праздники. Если в Украине снег пошел только в Карпатах, то в России на Пасху серьезно присыпало несколько городов. Россияне в шоке – не ожидали увидеть зиму накануне майских праздников.

24tv.ua/ru/ukraina_tag1119

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Тег погода, дождь, похолодание, непогода, погода в Киеве, погода в Украине

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