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Погода на 6 мая: температурные качели от 8 до 25 градусов и дожди с грозами

6 мая, 09:28

В Украине продолжает бушевать непогода – дожди зальют почти всю территорию страны

Фото: Pixabay

Погода в начале недели не порадует украинцев, особенно в западных областях – там резко похолодает. Почти на всей территории страны будут дожди с грозами, а повезет с погодными условиями жителям восточных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики отмечают сильное снижение температуры на западе страны: если в воскресенье там было 16-18 градусов, то сегодня всего 8-10 тепла. Только в Хмельницкой и Черновицкой областях до +14. Везде дожди с грозами.

А вот в центре, на юге и севере страны будет тепло, но мокро – тоже везде дожди. В Житомирской и Киевской областях – 15-17 тепла, в Винницкой и Черкасской – 17-19, в остальных областях этих регионов 20-22 градуса.

Теплее всего будет на востоке. Там сегодня синоптики не прогнозируют осадков, будет солнечно. Только в Днепропетровской области пройдет дождь. Температура воздуха ожидается 22-25 градусов.

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в Украине в ближайшие дни будет мокро и прохладно. Если в воскресенье мокрой погоды станет меньше, то в понедельник, вторник и среду осадки продолжатся.

Напомним, на днях в Украине бушевали сильные дожди и ветер, в некоторых регионах объявлялось штормовое предупреждение. Мощные ливни и бури обрушились на Западную Украину, однако не повезло и другим регионам. Читайте подробней, что непогода творила в Украине.


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Тег синоптики, непогода, прогноз погоды, дожди, грозы

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