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Погода на День знаний: синоптики сделали прогноз

31 августа, 11:59

По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градус

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

В воскресенье, 1 сентября в Украине сохранится теплая солнечная погода. По сравнению с субботой станет еще чуть теплее, буквально на один-два градуса. Средняя температура воздуха по стране днем – от 27 до 30 градусов.

Фото: Укргидрометцентр

Фото: Укргидрометцентр

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В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила, что 1 сентября вероятны локальные дожди в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

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"То есть, 31 августа и 1 сентября в Украине действительно будет доминировать антициклональная сухая солнечная погода, однако над Севером (кроме Сумской области в субботу) в субботу-воскресенье есть вероятность локального дождя с грозой", – сообщила Диденко.

Напомним, что за это лето в стране были побиты несколько температурных рекордов. Так, киевляне пережили самый горячий июнь за 100 лет. При этом среднесуточная температура воздуха 1 июля в столице впервые за 139 лет наблюдений составила +26,0 °С, превысив предыдущее рекордное значение на 0,4 °С. Ночь 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года: температура воздуха не опустилась ниже 20,9 °С.

Помимо этого, нередки за это лето были ураганы, грозы и град. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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