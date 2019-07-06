Погода на Ивана Купала: часть Украины накроют дожди с грозами

Прогноз озвучили в Украинском гидрометцентре, а также синоптик Наталья Диденко

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В субботу, 6 июля, на территории Украины будет +23…+26, на юге – до +28, местами пройдут дожди с грозами. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В воскресенье [температура] будет немного выше: в течение дня +24…+28, на юге – до +30. Лишь местами в Сумской области и в Карпатах +20…+24", – отметила она.

Согласно прогнозу, в субботу дожди с грозами пройдут на юге, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"Полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области к Сумщине и Харьковщине. Это – ночью… Днем осадки вероятны на востоке и местами в западных областях. В воскресенье, 7 июля, на Ивана Купала, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а в воскресенье вечером подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы", – добавила она.

В воскресенье в Киеве также ожидаются дожди с грозами.

На странице Украинского гидрометцентра в Facebook сообщается, что 6 июля в Приазовье, Днепропетровской области, а также на востоке местами кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории страны без осадков.

"Ветер западных направлений, 5-10 м/с, в южных и восточных областях во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +9…+14, днем +20…+25; на юге страны ночью +15…+20, днем +24…+29", – говорится в сообщении.

Данные: Украинский гидрометцентр / Facebook

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

В понедельник, 8 июля, осадки ожидаются в центре Украины, а также на юге и на востоке страны.

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