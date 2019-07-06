Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Погода на Ивана Купала: часть Украины накроют дожди с грозами

6 июля, 09:39

Прогноз озвучили в Украинском гидрометцентре, а также синоптик Наталья Диденко

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В субботу, 6 июля, на территории Украины будет +23…+26, на юге – до +28, местами пройдут дожди с грозами. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В воскресенье [температура] будет немного выше: в течение дня +24…+28, на юге – до +30. Лишь местами в Сумской области и в Карпатах +20…+24", – отметила она.

Согласно прогнозу, в субботу дожди с грозами пройдут на юге, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"Полоса дождей вытянется через Кировоградскую, Полтавскую области к Сумщине и Харьковщине. Это – ночью… Днем осадки вероятны на востоке и местами в западных областях. В воскресенье, 7 июля, на Ивана Купала, кратковременные дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины, а в воскресенье вечером подойдут к центральной части. На остальной территории без осадков. При грозах возможны ливни и шквалы", – добавила она.

В воскресенье в Киеве также ожидаются дожди с грозами.

На странице Украинского гидрометцентра в Facebook сообщается, что 6 июля в Приазовье, Днепропетровской области, а также на востоке местами кратковременные дожди и грозы, а на остальной территории страны без осадков.

"Ветер западных направлений, 5-10 м/с, в южных и восточных областях во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +9…+14, днем +20…+25; на юге страны ночью +15…+20, днем +24…+29", – говорится в сообщении.

Данные: Украинский гидрометцентр / Facebook
Данные: Украинский гидрометцентр / Facebook

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

В понедельник, 8 июля, осадки ожидаются в центре Украины, а также на юге и на востоке страны.

Мы также рассказывали, как масштабные пожары на полях Донецкой области угрожают урожаю пшеницы:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег прогноз, ивана купала, прогноз погоды

Вы сейчас просматриваете новость " Погода на Ивана Купала: часть Украины накроют дожди с грозами". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:57

Узнайте о главных запретах в этот день

Выходные в Киеве 6 и 7 июля: празднуем Ивана Купала и не только

Вчера, 20:00

В столице отметят самый мистический славянский праздник

Ивана Купала 2019: действенные обряды для незамужних девушек

Вчера, 17:47

Во время празднования Ивана Купала хорошо делать различные обряды для незамужних девушек и женщин

8 «здоровых привычек», от которых больше вреда, чем пользы

ФК «Днепр» прекратил существование

Кабаева родила: «Людей с рациями больше, чем медперсонала»

Кабмин принял новое решение по тарифам на газ: что будет с ценами

Страшная участь постигла известного артиста: детали трагедии

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Мир на Донбассе в обмен… На что?

4 июля, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски

Кто сказал, что немки – некрасивые?

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь