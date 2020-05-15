Погода на лето: сперва мокнем, потом согреваемся, затем сохнем и жаримся

За коронавирусно-карантинными проблемами незаметно подходит к концу весна, и многие украинцы уже начинают строить планы на лето, ориентируясь в том числе и на то, какая в каждом из трех летних месяцев ожидается погода. А пока в мае нас ждут грозы и ураганный ветер.

По предварительной информации туристических агентств, наши соотечественники будут в этом году больше отдыхать в Украине: это ближе и дешевле, чем за рубежом. Ибо, по данным соцопросов, карантин больно ударил по доходам двух третей украинских семей.

А значит, прогноз погоды на лето в родной стране будет более актуален, чем обычно. В связи с этим сайт "Сегодня" выяснил, какой погоды ждать украинцам в следующие три месяца.

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/ Фото: Сегодня

Леонид Горбань: Этим летом от зноя долго страдать не будем

Леонид Горбань уже 30 лет составляет подробные прогнозы погоды по старинной методике – используя так называемый Брюсов календарь, учитывающий влияние на погоду расположения планет Солнечной системы. Народный синоптик неоднократно разъяснял, что его расчеты в масштабах всей Украины являются оценочными и вероятность их исполнения – около 75%. Более точный прогноз, с вероятностью исполнения свыше 95%, поддается расчету в пределах одной-двух соседних областей.

Из географии известно, что Украина – это семь погодно-климатических зон, поэтому точность усредненного прогноза народного синоптика для всей страны может быть ниже, чем для отдельно взятого региона, но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков.

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По классификации Брюсова календаря 2020 год считается годом Луны. В повторяющемся цикле всего семь лет, чередующихся в определенной последовательности. Так, 2019 год был годом Меркурия, 2021-й будет годом Сатурна. Еще существуют годы Венеры, Марса, Юпитера и Солнца. Каждому из них присуща своя погода: одни годы жарче, другие прохладнее, какие-то дождливее, какие-то суше.

"В год Луны первые два летних месяца ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо, – говорит Леонид Горбань. – В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца две недели без дождей".

То есть, по прогнозу народного синоптика, лето должно быть нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за предыдущие два месяца.

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Вера Балабух: Надо ждать 40-градусной жары

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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Ученый разъяснила, что виной тому – изменение климата из-за глобального потепления. Нагревает Мировой океан не повышенная солнечная активность, а антропогенная (человеческая) деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов. Вера Балабух напомнила, что сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, поэтому еще 5 лет назад на Земле должна была бы начаться фаза похолодания, но происходит наоборот, ибо человек теперь влияет на перегрев планеты в 10 раз больше, чем природа.

"Апрельское и майское похолодание внесло коррективы в прогнозы синоптиков на лето, они должны быть менее жаркими, чем прогнозировалось ранее, по крайней мере в первый месяц, – рассказала нам Вера Балабух. – Но глобальные тенденции сохраняются: лето ожидается теплым и засушливым, с осадками ниже нормы. Средняя температура за сезон будет колебаться от 18-19 градусов в северных регионах до 22-23 градусов в южных регионах. Но в отдельные периоды жара может достигать в Украине +40. Риск 40-градусных температур самый высокий в крупных городах. Город сам создает источник тепла за счет плотной застройки, большого количества автомобилей и заасфальтированных территорий, малого процента зеленых зон. Этот эффект дополнительно дает до 10 градусов".

То есть если в какой-нибудь условной Яблоновке среднесуточная температура в июле +25 градусов, то есть ночью около +15, днем до +35, то в Киеве среднесуточная температура может быть +35 градусов: ночью около +25, днем выше +40.

Рассмотрим подробнее, какие тенденции будут доминировать в каждом из трех летних месяцев, основываясь на расчетах Леонида Горбаня.

Погода в июне

Месяц начнется и завершится дождями, которыми будет заканчиваться каждая неделя. Особенно мокро и холодно будет на Троицу, которая в этом году приходится на 7 июня. Всего за июнь должно выпасть до 60 мм осадков, из-за чего погода окажется больше сырой, чем сухой, но не жаркой, а комфортной. Днем будет в первой декаде 26-28 градусов тепла, во второй – чуть прохладнее, 20-22 тепла, в третьей – снова теплее, +24-26 градусов.

Погода в июле

Первая декада – сплошные дожди. Но теплые: днем температура около +25 градусов. Как только циклоны уйдут, теплеть начнет не по дням, а по часам. К середине месяца воздух прогреется до +30-33 градусов и выше днем и около +20-22 градуса ночью.

Выпавший в середине июля местами кратковременный дождичек разве что "прибьет пыль" и не более. Лишь в начале третьей декады на Украину обрушатся ливни, которые снизят дневную температуру до +16-18 градусов, но ненадолго. После 25-го числа ожидается сушь и резкий всплеск жары.

Погода в августе

Месяц окажется самым жарким и сухим, хотя до и после дня святого Ильи 2 августа (по славянским поверьям, Илья – повелитель грома, дождя, покровитель урожая и плодородия) пройдут сильные дожди с грозами и градом. Но потом установятся две недели изнуряющей жары без единой дождинки и почти без облаков. Из-за чего дневная температура превысит +35 градусов, а ночная +22 градуса.

Лишь в начале третьей декады на иссушенную землю снова прольются сильные дожди, из-за чего днем температура опустится до +25 градусов, ночью – до +15 градусов. Но закончится август все же по-летнему: никакой утренней бодрящей прохлады не будет до самого конца месяца. А днем температура снова поднимется до +30-32 градусов.

Запасов летнего тепла и солнца должно хватить даже на первые три-пять дней сентября. Но о погоде осенью – в будущих публикациях.

Ученые-климатологи шутят, что миллионы лет назад на Земле был ледниковый период, а теперь наступил "парниковый". Как изменения климата на планете влияют на Украину, смотрите в сюжете:

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