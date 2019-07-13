Погода на воскресенье: где пройдут дожди, а где солнце пригреет до +28

В Карпатах ночью будет не по-летнему свежо – всего +8

День летнего солнцестояния 2019 отмечаем 21 июня. Фото: Pixabay

В воскресенье, 14 июля, в западной части днем и в северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без будет осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Ветер ночью западный, днем юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 9-14 °С, днем 20-25 °С; в южной части ночью 12-17 °С, днем 23-28 °С; в Карпатах ночью 6-11 °С, днем 10-15 °С, говорится в сообщении.

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Напомним, новости "Сегодня" писали, что 14 июля погода на Западной Украине испортится еще больше. Днем похолодает до +18-21, ночью – до 11-13. Днем и ночью будут идти дожди, ветер изменится на северный.

В Центральном регионе погода будет чуть получше: +20-24 днем и 10-13 ночью. Ночью без осадков и днем – дожди. В Чернигове и Сумах ночная температура упадет до 9-11 градусов. Ночью тоже без осадков и днем – дожди.

Зато в Харьков, Луганск и Донецк пожалует солнце. Южный ветер силой в 3-8 м/с принесет потепление до 22-25 градусов днем и +11-14 – ночью.

Южные области, а также Крым будут периодически купаться в лучах солнца. Там также потеплеет: днем +24-26, ночью – 14-16, ветер южный.

А синоптик Наталка Диденко рассказала, где пройдут грозовые дожди, а где будет царить комфортная температура.

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