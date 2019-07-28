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Погода на воскресенье: в Украине ожидают жару до 33 градусов, а местами пройдут дожди

28 июля, 10:04

Температура воздуха будет достигать 33 градусов

В Турции пара занялась сексом неподалеку пляжа
В Турции пара занялась сексом неподалеку пляжа. Фото: Pixabay

В Украине на воскресенье, 28 июля, в большинстве областей страны ожидается жаркая и сухая погода, а в западных областях пройдут дожди.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, синоптики ожидают температуру ночью на уровне 14-19 градусов, а днем 28-33 градуса.

"Облачно. Без осадков, лишь ночью местами на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-19, днем 28-33", – говорится в сообщении.

В Киеве и области также без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 17-19, днем 29-31, в Киевской области ночью 14-19, днем 28-33.

Напомним, что 14 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков в этот день – 36 мм, что на 8 мм больше чем это было в 1962 году. Стоит отметить, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года – 103 мм. А 17 июля температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая упала ниже отметки + 20,0 °С.

Новости "Сегодня" сообщали, что в прошлый раз непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий


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Тег погода, жара, прогноз погоды, дожди

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Сегодня

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