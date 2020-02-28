Погода на выходных будет шикарной: чего ждать в первый день весны

Уже с наступлением марта украинцев ждет аномальное тепло. В первый день весны ожидается до +10 и почти везде солнце. А в последний день зимы, 29 февраля, вообще без осадков. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 29 февраля, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. В западных, северных, центральных и восточных областях 6-8 градусов тепла. На юге будет еще теплее – до +11. В столице киевлян ждут 5-7 тепла и периодически будет радовать солнце. А вот ночью все еще будет холодновато – от 0 до 4 градусов мороза.

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В воскресенье, 1 марта, погода немного подпортится лишь в Закарпатской, Львовской и Волынской областях – там небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков и будет выглядывать солнце. В ряде областей температура воздуха поднимется на пару градусов и составит 9-11 тепла. В Киеве 7-9 градусов и сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до +2.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Новости "Сегодня" собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

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