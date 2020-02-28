Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Погода на выходных будет шикарной: чего ждать в первый день весны

28 февраля, 17:00

Сергей Мартынец

В ближайшие дни ночью украинцев ждут морозы, а днем – весеннее тепло

Уже с наступлением марта украинцев ждет аномальное тепло. В первый день весны ожидается до +10 и почти везде солнце. А в последний день зимы, 29 февраля, вообще без осадков. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 29 февраля, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. В западных, северных, центральных и восточных областях 6-8 градусов тепла. На юге будет еще теплее – до +11. В столице киевлян ждут 5-7 тепла и периодически будет радовать солнце. А вот ночью все еще будет холодновато – от 0 до 4 градусов мороза.

Реклама

В воскресенье, 1 марта, погода немного подпортится лишь в Закарпатской, Львовской и Волынской областях – там небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков и будет выглядывать солнце. В ряде областей температура воздуха поднимется на пару градусов и составит 9-11 тепла. В Киеве 7-9 градусов и сухо. Ночная температура воздуха будет колебаться от -4 до +2.

В тренде
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Новости "Сегодня" собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода синоптики прогноз погоды весна

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и Донбассу
США и Евросоюз выступили с заявлениями по Крыму и ДонбассуПолитика
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективу
Индексацию пенсий могут перенести с марта на более отдаленную перспективуЭкономика
В
В "Слуге народа" задумались о новой должности для ЗеркальПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...