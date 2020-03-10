Погода приятно удивит украинцев: где прогреет до 19 градусов (карта)

В Украине сегодня, 10 марта, будет по-летнему тепло, но часть областей с самого утра накроет туман. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Несмотря на теплую погоду, в стране будет облачно с прояснениями. Туман с самого утра будет царить в северных, западных, большинстве центральных и Одесской областях. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура в западных и Житомирской областях установится на уровне 7-12 градусов тепла, на остальной территории – 11-16 градусов тепла. На юге и востоке страны будет еще теплее – до 19 градусов тепла.
Кроме того, ранее народный синоптик рассказал, что весна удивит украинцев температурными качелями. В стране ожидаются и заморозки, и летнее тепло. А вот летом в страну придут интенсивные дожди со шквалами и градом.
Отметим, что метеорологическая весна в этом году началась еще в феврале. А в Киеве метеорологическая зима впервые за 140 лет так и не наступила.
Каких бед совсем недавно натворила непогода в Украине – смотрите в сюжете:
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