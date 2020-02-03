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Погода резко испортится: на Украину обрушится мощный шторм

3 февраля, 12:52

Южный циклон принесет штормовый ветер и осадки во все регионы страны

/ Фото: Getty Images

В ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский метеоролог Наталья Диденко.

По ее словам, 4 февраля в Украине ожидается от 2 до 8 градусов тепла. На преимущественной территории страны будет сухо (возможен туман), но на Западе пройдет дождь с мокрым снегом. В восточных областях тоже вероятны небольшие осадки.

На следующий день, 5 февраля, в Украину ворвется южный циклон, который ухудшит погоду в большинстве областей, принеся сильные осадки и штормовой ветер.

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"На Юге, в Центре – преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега", – прогнозирует Диденко.

Небольшие осадки либо без осадков вовсе ожидается на "тоненькой полоске северных районов северных областей".

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Фото: Наталка Діденко/Facebook

Киеву 4 февраля метеоролог обещает отсутствие существенных осадков и температуру около +3 градусов. А вот на следующий день – мокрый снег, снег, налипание мокрого снега и штормовой ветер.

Напомним, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер в последние дни уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

Но, несмотря на это, большинство синоптиков уже говорят о приближающейся весне в Украине. Впрочем, они не исключают, что во второй половине февраля холода ненадолго вернутся

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Источник: Сегодня

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