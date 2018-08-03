Погода снова подпортит выходные: где и когда пройдут дожди

В Украине лето в самом разгаре, однако снова крадется непогода и будет прилично поливать

Выходные в Украине начнутся преимущественно солнечной и жаркой погодой, а вот в воскресенье половину Украины накроют дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 4 августа, в западных областях, где в последние дни объявляли штормовые предупреждения, осадков не будет, и синоптики прогнозируют хорошую жаркую погоду. Ночью будет 17-19 градусов, днем до +32.

В центре и на севере страны будет тоже сухо, за исключением Житомирской, Черниговской и Сумской областях – там пройдет небольшой дождь. В остальных областях будет без осадков: днем 29-31 градус, ночью – 17-19, в Киевской области до 20 тепла.

В восточных областях сухо и без осадков. Температура днем 29-32 градуса, ночью – 19-21.

На юге традиционно жарче всего. Днем до +33, ночью – до 22 тепла.

А вот в воскресенье, 5 августа, на большей территории страны погода испортится – придут дожди с грозами. Так, сухо будет только на востоке (за исключением Днепропетровской области, там дождь) и юге. Помимо отсутствия осадков будет еще и жарко – 30-33 градуса днем. Ночью в восточных областях температура – 18-20, на юге – до +22.

В западных областях температура останется субботней – 28-30 градусов, ночью 16-18. Везде дождь с грозами. Такую же температуру синоптики обещают в центре страны и на севере.

Также мы писали о прогнозе погоды на неделю. В ближайшие дни и всю следующую неделю в Украине будет жаркая погода, но благодаря "гостю" из северного моря, дышать будет легче. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается бездождевая жаркая погода практически по всей территории страны. Исключение составят сутки, 6-7 августа, когда в Украину придет холодный фронт с северо-запада Европы, принеся прохладу и свежий воздух.

А тем временем Европу накрыла адская жара. Старый Свет продолжает страдать от аномально высоких температур. Потоки разгоряченного воздуха из африканского континента "атаковали" европейцев. Лето 2018 года уже назвали самым горячим за последние 12 лет – в некоторых городах, включая Париж, температура стремится к 40 градусам.