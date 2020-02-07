Погода удивит на выходных: сильный мороз, потепление и почти без снега

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Непогода продолжает бушевать в Украине. В то же время на выходных ожидаются температурные качели – от ночных около -15 до дневных +5 градусов, а также почти без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, 8 и 9 февраля погода в Украине будет на любой вкус.

"Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит 7-13 градусов мороза, а на востоке и ниже. Дни немного начнут разделяться: (днем) в субботу еще холодно, максимально 2-5 градусов мороза, на западе около нуля. В воскресенье начнется потепление до 0-5 градусов тепла. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской областях и Запорожье будет днем ​​2-5 градусов мороза. Антициклон с запада Европы вытеснять остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области выпадет небольшой снег. Ветер угомонится, станет несильным, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западное", – написала Диденко и предупредила о скользких дорогах.

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В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, временами даже будет выходить зимнее солнце. В ночные часы 5-9 градусов мороза, днем в субботу ​​– оттепель. А вот в воскресенье, 9 февраля, в Киеве ощутимо потеплеет – ожидается 3-4 градуса тепла.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни погода не на шутку разошлась – в ряд областей пришла настоящая зима. Так, например, непогода обрушилась на Одесскую область, а больше всего проблем было на трассе Одесса – Рени.

Также мы показывали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе до сих пор остаются 16 населенных пунктов.

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