Погода в июне: дожди продолжат заливать Украину

Уходящий май не в полной мере оправдал синоптические прогнозы: вопреки им, жары было мало, а дождей много. Начало наступающего лета тоже пока не радует, но специалисты и ранее обещали, что июнь в целом будет мокрым и не очень жарким. Какой ожидается погода в первом летнем месяце, подробно выяснил сайт "Сегодня".

Леонид Горбань: Прохладно, но не холодно

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По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июнь начнется и завершится дождями, которыми будет заканчиваться каждая неделя. Особенно мокро и холодно будет на Троицу, которая в этом году приходится на 7 июня. Всего, по его расчетам, за июнь должно выпасть в среднем до 60 мм осадков, из-за чего погода окажется больше сырой, чем сухой, но не жаркой, а комфортной. Днем будет в первой декаде 26-28 градусов тепла, во второй – чуть прохладнее, 20-22 тепла, в третьей – снова теплее, +24-26 градусов.

"Июнь ожидается прохладным из-за частых дождей, но не холодным, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо", – говорит Леонид Горбань.

Укргидрометцентр: Будут грозы, град, сильный ветер

Специалисты Укргидрометцентра отмечают, что июнь окажется близким к норме по осадкам, а по температуре – даже более теплым.

"Среднемесячная температура ожидается 18-22 градуса тепла, в горных районах – 14-16 градусов, что на 1-1,5 градуса выше средних значений за базовый 30-летний период наблюдений с 1981 по 2010 годы, – рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко. – То есть, нельзя сказать, что месяц окажется холодным, но и жары намного выше +30, как бывало в отдельные годы в июне, пока не ждем".

Осадки возможны от 43 мм на юге до 90 мм в западных регионах, что, по словам Анатолия Прокопенко, также укладывается в многолетние нормы. При этом в горах выпадет даже до 156 мм осадков, это уже настоящий потоп.

"Дожди часто будут грозовые, с градом, сильными порывами ветра, – подчеркнул Прокопенко. – То есть весь набор явлений, характерный для июня. После ливней возможны утренние туманы".

Но от нынешних и от прогнозируемых обильных дождей есть польза. По словам начальника отдела агрометеорологии Укргидметцентра Татьяны Адаменко, дожди приостановили засуху в большинстве регионов.

"Даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами – озимыми, ранними яровыми. Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, его не было в Украине давным-давно. В ближайшее время наступит потепление и влага испарится", – говорит Татьяна Адаменко.

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По прогнозам Укргидрометцентра, в начале июня будет повышение температуры, и к 10 июня она установится на уровне +30 градусов на юге и +24-28 градусов на остальной территории Украины. А вот первая неделя ожидается прохладной и с дождями почти во всех областях.

Погодные сайты: теплые дни, холодные ночи

Обобщенный прогноз погодных сайтов выглядит так. В начале месяца циклон с юго-запада принесет сначала небольшие осадки, потом они усилятся, но дожди будут теплыми, а температура высокой – днем до +30 и более. Самая-самая жара ожидается в конце первой-начале второй декады на Закарпатье, там будет даже теплее, чем в южных Одесской, Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории Украины на Троицу (7 июня) и неделю после нее также жарко, 28-30 тепла. Именно при такой температуре наиболее вероятны грозы, град и даже смерчи. Однако в течение суток ожидается резкая смена температуры, ночи еще холодные, может быть даже ниже +10.

В середине месяца станет прохладнее, около 20-24 тепла, чему поспособствуют небольшие, но частые дождики, после которых снова выглянет солнце. Да и ночи уже будут теплыми, выше +15, что неудивительно – приближается летнее солнцестояние, ночь вдвое короче дня.

Начало третьей декады теплое и дождливое, возможны сильные ливни. Температура – около +25 градусов.

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Ближе к июлю снова станет чуть прохладнее – до +20-22. Картина с осадками будет пестрой: на юге их совсем мало, на западе больше всего, в остальных регионах – по-разному, но сильных ливней в конце июня уже не ждем.

А с приходом лета наступает и период отпусков, пусть и подпорченный карантином и пандемией коронавируса. Подорожает ли отдых за границей и в Украине, смотрите в сюжете "Сегодня":

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