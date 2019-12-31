Есть надежда на снег: прогноз погоды в Украине на новогоднюю ночь

Новогоднее меню 2020 / Фото: freepik.com

Новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января в большинстве областей Украины ожидается если не сказочной, то, по крайней мере, непривычной. В этом единодушны и Укргидрометцентр, и погодные сайты, и народные синоптики. "Сегодня" проанализировала все прогнозы по каждому из шести макрорегионов и в Киеве.

Карпаты

Сразу скажем: тому, кто хочет настоящую новогоднюю ночь, со снегом и морозом – прямая дорога в Карпаты, успеть туда к бою курантов еще можно. В горах синоптики обещают не только мороз от -2 до -10 градусов в зависимости от высоты над уровнем моря, но и настоящие снегопады! Больше всего снега выпадет в Буковеле – до 20 см за ночь.

За карпатскими перевалами снег тоже будет, но его выпадет намного меньше, чем в горах. В Ужгороде и на всем Закарпатье в новогоднюю ночь ждем от +2 до -2 градусов, с вечера – мокрый снег, который к утру трансформируется в нормальный снег. Так что "каток" 1 января обеспечен.

Запад

С гор спускаемся на запад Украины – это Львовщина, Ивано-Франковщина и так далее. Здесь остается призрачная надежда, что снежок, выпавший ранее, в новогоднюю ночь не растает под потоками снежного дождя и при небольшой плюсовой температуре воздуха. Правда, к вечеру 1 января уже похолодает до ноля. Поэтому вот вам совет: собираясь в путь, наденьте на обувь ледоступы, а если не обзавелись, то запаситесь мешочком с песком, чтобы сыпать его себе под ноги.

Реклама

Север

Хотя области с запада на восток Украины – от Волыни до Сумщины – и считаются северными, но повезет им с морозом и снегом только к утру 1 января. Метеорологи в первый день нового года обещают к вечеру снегопад и похолодание до -5 градусов. Есть надежда, выпавший ранее снег растаять не успеет, хотя всю новогоднюю ночь в этих регионах будет моросить мелкий противный дождик.

Читайте также: Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Центр

Чем южнее, тем теплее! Расположенные на 2 градуса и более по широте (220-300 км) к югу от Киевщины Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская области будут встречать Новый год без снега и при плюсовой температуре от +1 до +3. Да и остатки снега с севера до них дойдут только 2-3 января. Так что у "центровых" жителей Украины надежда покататься на санках остается на Рождество, 6-7 января здесь синоптики обещают морозы и снегопады.

Юг

А вот в южных областях ситуация разная. Если на Одесчине, Херсонщине и Запорожье снегом в конце декабря и не пахло, поэтому и таять там нечему, то в Николаевской области "его есть" достаточно. В отличие от соседей, николаевцы поднимут бокалы за Новый год хотя и под снего-дождем и тоже с +1-3 за окном, но зато пейзаж будет зимним.

Восток

Восток – дело тонкое, как известно. Хотя Харьковщина, Донбасс и Луганщина расположены не только восточнее, но и севернее, чем, например, Запорожская область, но снега там тоже "кот наплакал", и погода в новогоднюю ночь такая же, как у соседей. А именно: +1-3 и небольшой дождик. Снега так и не будет.

Киев

Столичным жителям также не очень повезет с погодой, но надеемся, что выпавший снег растаять не успеет. Правда, под бой курантов будет идти мелкий противный дождик. Но те, кто не уснет до утра, будут вознаграждены легким морозцем и первым в новом году свежим снежком.

Народник

Наконец, народный синоптик Леонид Горбань обещает, что выпавший 29 и 30 декабря снег не растает, благодаря небольшому морозу. В ночь с 31 декабря на 1 января температура ожидается от -2 градусов в южных регионах и до -5 в северных и западных. Зато ночь с 1 на 2 января будет уже снежной и более морозной. Снега выпадет местами до 10 сантиметров, а ночные морозы усилятся до -10 градусов.

А телеканал "Украина" будет встречать Новый год неимоверным шоу! Как – смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама