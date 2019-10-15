Погода в Украине 16 октября будет одной из самых теплых в Европе

Бабье лето в Украине в самом разгаре, местами ожидается до 24 градусов

/ Фото: Pixabay

Почти лето среди осени – такой будет погода до конца недели. Завтра же, 16 октября, будет более 20 градусов тепла и солнечно. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, среда будет одной из самых теплых в Европе. Для сравнения она привела в пример Испанию и Францию, где будет всего 10-15 градусов.

"Температура воздуха в течение дня (в Украине – ред.) будет достигать 18-24 градусов. Дожди и в дальнейшем нас будут обходить, будет преобладать сухая ясная погода. Туман начинает подчинять себе ночи и утро, а иногда и задерживаться до обеда. Наиболее вероятные туманы завтра на востоке, юге, в центре и вокруг Карпат. Видимость в туманах ухудшится до 300-500 метров", – написала Диденко и подчеркнула, что ночи будут холодными, всего 6-12 градусов.

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В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около 20 градусов.

Синоптик подчеркнула, что такая теплая погода в Украине продлится до конца недели с небольшими колебаниями температуры воздуха.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале месяца популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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